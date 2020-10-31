Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?

Бригады скорой помощи на этой неделе привезли пациентов к зданию Минздрава Омской области — их весь день не принимали переполненные больницы. Представители медицинского сообщества считают, что ответить за «ЧП» должен лично губернатор. Но в кардинальные изменения в системе не верят...

Машины скорой помощи с включенной сиреной поздним вечером во вторник подъехали к зданию Минздрава Омской области. Им просто больше некуда было везти тяжелых ковидных больных. Только после этой «акции» пациентам нашлось место в стационарах.

Произошедшее СМИ охарактеризовали как «ЧП» и «забастовка скорых». Последовавший резонанс заставил разбираться в истории губернатора Омской области Александра Буркова, который сам находился на больничном с коронавирусом.

«ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии», – написал Бурков в своем Instagram.

Результат

Конечно, была назначена служебная проверка. Ее первые результаты появились уже через сутки. ЧП стоило должности замминистра здравоохранения Анастасии Маловой. Ее сменил бывший руководитель городской поликлиники №2 Александр Ахрамович.

С целью выяснения обстоятельств в регион прибыл замглавы федерального Минздрава Евгений Камкин. Он пообщался с главврачами службы «скорой».

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«Произошедший на днях инцидент, на наш взгляд – сбой в системе при переходе от ручного режима маршрутизации пациентов к полуавтоматическому, так как полностью автоматический режим ввести без полной цифровизации всех учреждений здравоохранения нельзя», – заявил Камкин.

Замминистра объявил, что в регионе нужно создать единый координационный центр, куда будет стекаться информация о пациентах, которых планируется госпитализировать. При этом Минздрав региона должен разработать регламент с определением ответственных лиц в каждом медучреждении, которые будут подавать данные о наличии свободных мест в больницах.

А что изменится?

Опрошенные медики считают, что больше всего эта история может напугать губернаторов, которые не хотят повторения подобного в своих регионах. И, может быть, попытаются отрегулировать ситуацию с оказанием медпомощи в период пандемии, которая везде крайне напряженная. Но будут ли принципиальные изменения в самой системе здравоохранения и для самих врачей?

«Возможно, ЧП в Омске для кого-то послужит примером. Этого нельзя исключать, ведь такие новости были неожиданными для всех. Но на саму работу службы скорой помощи в регионах инцидент не повлияет никак», – считает глава первичной организации профсоюза «Действие», фельдшер новосибирской «скорой» Сергей Комлев.

Фото: © Sibnet.ru

По его словам, за последнее время в работе службы скорой помощи в регионе ничего кардинально не изменилось, несмотря на многочисленные заявления властей. Сохраняются большое время ожидания вызова, продолжается острая нехватка кадров.

Но в какой-то мере хорошо, что в Омске произошло это ЧП. Иногда, чтобы разрешить проблему, ее нужно максимально обострить. «Внимание к проблемам омские коллеги привлекли точно. А проблемы сейчас у всех схожие», – сказал медик.

В начале октября Комлев организовал в Новосибирске серию пикетов в рамках всероссийской акции «Заплатите за COVID». Врачи заявляли, что не все категории медиков, которые сталкиваются с коронавирусом, получают за это доплаты.

«Неясно, произойдут ли изменения в порядке начисления выплат с начала ноября. Ждем», – добавил Комлев.

Кто виноват?

Председатель омского регионального отделения профсоюза «Альянс врачей» Ольга Белова отметила, что министр здравоохранения региона Ирина Солдатова до сих пор не прокомментировала инцидент.

Профсоюз устроил анонимный опрос о том, кто должен понести персональную ответственность за отсутствие мест в больницах. Мнения участников голосования разделились. Лидирующие позиции заняли министр Солдатова и губернатор Бурков, сообщила Белова в социальных сетях.