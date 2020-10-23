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Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Глава новосибирского Минздрава Константин Хальзов назвал обоснованным состав инфекционных бригадах «скорой» только с одним фельдшером. А председатель регионального профсоюза медиков Сергей Комлев расценил это как плевок и признак неосведомленности власти о реальном положении дел.

Глава профсоюза медиков «Действие» утверждает, что скорая помощь поставлена в невозможные условия. Инфекционные бригады, состоящие только из фельдшера и водителя, не в состоянии транспортировать больных. А суть слов министра при этом сводится к тому, что медицинских средств и квалификации для оказания помощи пациентам с COVID-19 у таких бригад достаточно.

«... Пациентам с новой коронавирусной инфекцией... требуется только медицинская эвакуация в специализированный стационар и подача кислорода для дыхания… При таких обстоятельствах формирование фельдшерских инфекционных бригад в составе одного фельдшера и водителя обосновано», — говорится в ответе Хальзова на запрос программы «Прецедент».

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Также министр отвечает, что к тяжелым пациентам отправляют специализированную анестезиолого-реанимационную инфекционную бригаду из «трех медицинских работников и водителя». И добавляет, что случаев неоказания помощи по причине недоукомплектованности бригад скорой помощи в Новосибирской области не было.

Привлечение к переноске больных в санитарный автомобиль сотрудников других служб не допускается, поскольку они не обеспечены средствами индивидуальной защиты, также говорится в ответе главы Минздрава. 

Комлев, опубликовав в Instagram ответ министра, написал, что «это просто плевок в тех, кто каждую смену на передовой». Ковидных «скорых» (из четырех человек), по его словам, в Новосибирске только две, а больных гораздо больше. Поэтому остальным фельдшерам приходится в одиночку справляться с теми пациентами, к которым должны были приезжать специализированные, полностью укомплектованные бригады.

«Это вы по одному заходите в квартиры и видите тяжелых пациентов и вынуждены находить способ, как пациента эвакуировать в машину скорой помощи, ведь идти он не может, а ему необходимо в стационар и быстрее. Это вы волнуетесь и просите помощи, когда у вас на вызове или в многочасовых очередях в стационар кончается кислород в балонах... А вот министр этого не замечает», — написал глава профсоюза.

Медики в комментариях под постом также возмутились ответом министра, который, по их мнению, не в курсе, в каких условиях работают врачи.

Сколько врачей и заболевших 

В Новосибирской области по данным оперштаба на 23 октября, с начала пандемии заразились 15,8 тысячи человек, из них за последние сутки — 175 человек. Жертвами коронавируса стали 552 человека, за последние сутки умерли четверо.

По информации Минздрава региона, весной максимальное количество инфекционных бригад «скорой» в Новосибирской области в сутки достигало 27, сегодня работают 35 таких бригад. Всего в службе скорой помощи около 130 бригад.

На фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом число обращений к врачам увеличивается стихийно, к сегодняшнему дню — в четыре раза. По действующим протоколам, первый медицинский осмотр при наличии симптомов ОРВИ должен проводится на дому. К таким больным идут участковые терапевты, при более тяжелом состоянии — едет «скорая».

Если раньше скорая помощь обслуживала до 1,6 тысячи вызовов в день (всего, не только инфекционных), то сейчас около 2,5 тысячи.

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