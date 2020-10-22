НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Назван простой способ определить заражение коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
405 3
Фото: © Sibnet.ru

Потеря обоняния является одним из главных симптомов заражения коронавирусом, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Telegram-канале. Проверяя нюх, можно достаточно просто диагностировать болезнь.

Специалист отметил, что при гриппе также может пропадать нюх, однако это происходит из-за отека слизистой. При COVID-19 насморка практически нет, а обоняние все равно отсутствует. Причина кроется в том, что вирус поражает особые клетки, отвечающие за восприятие запаха.

«Именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия», — отметил врач, предложив определять наличие коронавируса у людей с помощью дольки чеснока.

Комаровский подчеркнул, что при коронавирусе нет необратимого поражения нейронов, потому рано или поздно обоняние восстанавливается. Чаще всего это происходит через три недели, но иногда процесс затягивается до трех месяцев.

Тема: Распространение коронавируса
Малышева перечислила три суперпродукта против COVID
Омские уборщицы пожаловались Путину на работу с COVID
Десятки врачей ежедневно заболевают в Приангарье
Участник испытаний оксфордской вакцины от COVID умер в Бразилии
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне обеднели быстрее украинцев
•
Суд снизил Михаилу Ефремову срок наказания
•
Назван простой способ определить заражение коронавирусом
•
Школьница «заманила» призывников на военную службу
Подробности
•
Госдума поднимает налоги для богатых: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Обвиняемого в руководстве ОПГ Быкова отправили из СИЗО домой
Сибирь 22.10.2020 16:54
Невеста пришла на свадьбу со сломанной ногой
Сибирь 22.10.2020 16:54
Зверей удивили сотрудники красноярского зоопарка в масках. ФОТО
Сибирь 22.10.2020 16:06
Айболиты Забайкалья рассказали о необычных способах передвижения
Сибирь 22.10.2020 15:38
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
5399
Российский интернет резко подорожает
3589
Трамп пообещал установить мир силой с помощью нового оружия
2797
МВД выбрало месяцы для запрета зимней и летней резины
2754
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне обеднели быстрее украинцев
•
Суд снизил Михаилу Ефремову срок наказания
•
Назван простой способ определить заражение коронавирусом
•
Школьница «заманила» призывников на военную службу
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган отказался считать Крым российским
62
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
39
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
36
Российский интернет резко подорожает
30
Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении
26