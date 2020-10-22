Назван простой способ определить заражение коронавирусом

Потеря обоняния является одним из главных симптомов заражения коронавирусом, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Telegram-канале. Проверяя нюх, можно достаточно просто диагностировать болезнь.

Специалист отметил, что при гриппе также может пропадать нюх, однако это происходит из-за отека слизистой. При COVID-19 насморка практически нет, а обоняние все равно отсутствует. Причина кроется в том, что вирус поражает особые клетки, отвечающие за восприятие запаха.

«Именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия», — отметил врач, предложив определять наличие коронавируса у людей с помощью дольки чеснока.

Комаровский подчеркнул, что при коронавирусе нет необратимого поражения нейронов, потому рано или поздно обоняние восстанавливается. Чаще всего это происходит через три недели, но иногда процесс затягивается до трех месяцев.