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Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Франции Эманнуэля Макрона в оскорблении чувств верующих, назвав политика «тварью». Боец опубликовал в своем Instagram фото Макрона со следом подошвы на лице.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей», — написал Нурмагомедов.

Ранее с критикой французского президента выступали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров. В мусульманских странах прошли протесты и бойкоты французских товаров.

Причиной стали заявления Макрона об усилении борьбы с мусульманскими радикалами после убийства школьного учителя в пригороде Парижа. 18-летний чеченец, имеющий статус беженца, отрезал голову педагогу за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда в рамках урока о свободе слова.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 24 октября он победил в титульном поединке американца Джастина Гейджи и объявил об уходе из спорта. На данный момент россиянин занимает первое место в общем рейтинге UFC.

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

DYNAMO7294

Вот от хорошей жизни у нас пенсионеры работают. У них внуки дети, а у тех кредиты ипотеки!

paramedic

Нормально, чо! Люди всю свою жизнь отстегивали государству часть заработка, государство пользовалось...