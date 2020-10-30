Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Франции Эманнуэля Макрона в оскорблении чувств верующих, назвав политика «тварью». Боец опубликовал в своем Instagram фото Макрона со следом подошвы на лице.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей», — написал Нурмагомедов.

Ранее с критикой французского президента выступали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров. В мусульманских странах прошли протесты и бойкоты французских товаров.

Причиной стали заявления Макрона об усилении борьбы с мусульманскими радикалами после убийства школьного учителя в пригороде Парижа. 18-летний чеченец, имеющий статус беженца, отрезал голову педагогу за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда в рамках урока о свободе слова.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 24 октября он победил в титульном поединке американца Джастина Гейджи и объявил об уходе из спорта. На данный момент россиянин занимает первое место в общем рейтинге UFC.