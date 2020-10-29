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Сибирские ученые нашли способ лечения рака плазмой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН провели ряд экспериментов по воздействию холодной плазменной струей на раковые клетки, этот способ более щадящий для организма, чем химиотерапия, сообщил старший лаборант лаборатории биотехнологий ИХБФМ СО РАН Михаил Бирюков.

#Здоровье
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Рак — одна из основных причин смерти в мире, по данным ВОЗ. Используемые методы лечения опухолей имею ряд недостатков. К примеру, химио- и радиотерапия могут приводить к поражению здоровых тканей. Ученые ищут подходы к более точным и щадящим методам лечения.

«Особенностью холодной плазменной струи является генерация в окружающей среде ионов, кислород- и азотсодержащих радикалов, активно воздействующих на клетки биологической ткани. Таким образом, с помощью ХПС можно контролировать и стимулировать биологические процессы в живых организмах», — цитирует «Наука в Сибири» Бирюкова.

Ученые установили оптимальные параметры работы генератора холодной плазменной струи, после чего провели эксперименты на мышах с подкожно трансплантированными опухолевыми клетками. Исследования показали высокую эффективность нового способа лечения опухолевых заболеваний и безопасность его применения для здоровых тканей организма человека, отметил Бирюков. 

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