Первый фонтан построят в высокогорьях Алтая

Первый фонтан построят в высокогорном селе Кош-Агач Республики Алтай, находящийся близ границы с Монголией.

«В Кош-Агаче ранее никогда не было фонтанов, этот будет первым в истории села, его создадут по нацпроекту. Село находится на высоте 1 758 метров над уровнем моря, а в самом селе проживает около 9,2 тыс. человек, так что такой рекреационный, эстетический объект будет востребован, фонтан будет находиться в сквере, где буду гулять люди», — сообщается на сайте «Будущее России. Национальные проекты».

Фонтан построят по программе формирования комфортной городской среды – местные жители остановились на обустройстве сквера с фонтаном при выборе объекта для благоустройства по нацпроекту.

Кош-Агач – высокогорное село, там уже сильно похолодало, а потому бригада рабочих установила палатку и юрту для создания комфортных условий на месте стройки для поддержания оптимальной температуры.

Объект планируется сдать до конца года, недалеко от него по другому нацпроекту создается физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.