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Ростелеком создал курс для школьников по выбору профессии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый курс «Моя профессия». Он поможет школьникам определиться с будущей профессией, сообщила пресс-служба компании.

Эксперты в видеоуроках ответят на самые популярные вопросы школьников: кем стать, куда поступать, важен ли диплом, какие специалисты нужны компаниям. 

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Слушатели узнают, как подойти к выбору профессии ответственно и понять, кем же на самом деле хочется стать. А также объяснят, как быть, если выбор расходится с мнением родителей и что делать, если поступить в вуз не получилось.

Специалисты расскажут о наиболее популярных и востребованных профессиях современности: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. 

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.

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