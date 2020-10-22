Ростелеком создал курс для школьников по выбору профессии

В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый курс «Моя профессия». Он поможет школьникам определиться с будущей профессией, сообщила пресс-служба компании.

Эксперты в видеоуроках ответят на самые популярные вопросы школьников: кем стать, куда поступать, важен ли диплом, какие специалисты нужны компаниям.

Слушатели узнают, как подойти к выбору профессии ответственно и понять, кем же на самом деле хочется стать. А также объяснят, как быть, если выбор расходится с мнением родителей и что делать, если поступить в вуз не получилось.

Специалисты расскажут о наиболее популярных и востребованных профессиях современности: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.