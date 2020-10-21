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Суд изъял у экс-министра Абызова 32 млрд рублей

Источник:
ТАСС
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Фото: Vitaly Belousov/Russian Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в размере более 32 млрд рублей.

«Судом удовлетворен иск прокуратуры в отношении Абызова», — сообщили ТАСС в пресс-служба суда. Генпрокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ денежных средств в размере 32,5 миллиарда рублей.

В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

Проверка показала, что при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами.

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Кроме того, в должности министра он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. 

По данным следствия, в 2014 году Абызов и его соучастники похитили деньги новосибирских компаний «СИБЭКО» и РЭС, организовав преступное сообщество.






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