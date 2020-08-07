Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Михаил Абызов на посту министра открытого правительства РФ получил незаконную прибыль в размере 32,5 миллиардов рублей и вывел их на офшорные счета. В суд подано исковое заявление об изъятии этих средств, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Главное управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ установило, что в период с мая 2012 года по май 2018 года, занимая государственную должность, Абызов систематически нарушал установленные законами запреты.

При поступлении на госслужбу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении. Хотя владел, по меньшей мере, пятью офшорными компаниями на Кипре и другими зарубежными финансовыми инструментами. Занимая должность госслужащего он продолжал в тайне заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы от подконтрольных ему юридических лиц.

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Для этого оформил ряд подконтрольных ему компаний на подставных лиц, а на территориях Республики Кипр и город Москвы организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах.

«В 2018 году Абызов, используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО». В этих целях он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей неоднократные встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности», — сообщила пресс-служба ведомства.

Результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение в 2018 году на территории Кипра двух договоров о продаже акций ОАО «Сибэко», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 миллиарда рублей. Генпрокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ денежных средств в сумме 32,5 млрд рублей.