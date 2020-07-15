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Экс-топ-менеджеров «СИБЭКО» задержали по делу Абызова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: open.gov.ru / CC BY 4.0

Бывшие топ-менеджеры обеспечивающей тепло в Новосибирске «СИБЭКО» задержаны по делу Михаила Абызова, сообщает СК РФ.

Следователи нашли новых соучастников преступной деятельности Абызова, среди них: бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников.

По данным следствия, в 2014 году Абызов и его соучастники похитили деньги компаний «СИБЭКО» и РЭС на общую сумму в размере 4 миллиарда рублей. Соучастники поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании «СИБЭКО» в рамках функционирования единой энергетической системы России.


Их действия повлекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии. Похищенные средства они вывели из России и поместили в банках на территории Республики Кипр на рублевых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению.

Также установлен факт коммерческого подкупа. В 2017 году Михаил Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО «СИБЭКО», которые были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании. При этом сведения о своем имущественном положении он скрывал. 

Желая продать этот пакет акций, Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам «СИБЭКО» Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой.

Они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности «СИБЭКО», в том числе финансового характера.

В начале 2018 года «СИБЭКО» перешла Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК, контролирует Сибирскую генерирующую компанию — СГК) — крупнейший поставщик тепла в регионам Западной Сибири.

Тема: ДЕЛО АБЫЗОВА
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