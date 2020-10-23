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Эффект фитиля: мифы и правда о термобелье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено ООО «Термолайн»
Термобелье должно быть из толстой ткани, оно нужно только спортсменам, а еще плохо сохнет после стирки. Такие мифы останавливают от приобретения незаменимой для российской зимы одежды. Эксперты рассказали о распространенных заблуждениях и объяснили, что такое термобелье на самом деле.

Миф №1: любое теплое белье считается термобельем

Это один из самых устойчивых мифов — термином «термобелье» стали называть любую нижнюю одежду, которую надевают непосредственно на тело.

«Даже обычный комплект нижнего белья из хлопчатобумажной ткани, который выдавался военнослужащим в армии еще при СССР, теперь называют термобельем», — говорит генеральный директор ООО «Термолайн» Юрий Воробьев.

Однако понятие «термобелье» появилось сравнительно недавно, 15-20 лет назад, когда начали  производить нательную одежду с определенными заданными свойствами по сохранению тепла и главное — отведению влаги от тела, которая неизбежно появляется при физической активности. 

Обычный хлопок достаточно хорошо впитывает влагу, но если ее много, например, при высокой физической активности, такое белье становится мокрым. 

Миф №2: термобелье должно быть толстым

Это тоже распространенный миф, мешающий человеку отличить термобелье от обычной согревающей одежды без функции влагоотвода. Чаще всего термобелье, как мужское, так и женское, изготавливают из относительно тонкого материала плотностью 170-200 грамм на квадратный метр.

Есть настолько тонкое термобелье, что будет незаметно под любой облегающей одеждой — платьями, брюками и блузками.

«Но может быть и более толстым, хотя и легким. Например, термобелье, изготовленное на 100% из нитей многофиламентного полипропилена специальной объемной вязки, достаточно теплое, а высыхает на теле за несколько минут», — объясняет эксперт.

Фото: © Sibnet.ru

Для состава термобелья характерно добавление эластичного трикотажного полотна, чтобы одежда достаточно плотно прилегала к телу по всей поверхности для эффективного отведения влаги.

«Достигается эластичность с помощью специальной вязки полотна и небольшим добавлением эластана 4-7%. Очень важно подобрать правильный размер термобелья и не допускать его обвисания на теле», — добавляет собеседник.

Миф №3: термобелье нужно только спортсменам

Термобелье подходит для всех. Его можно использовать для длительной физической активности с переменной интенсивностью, когда периоды очень высокой нагрузки чередуются с отдыхом.

«Это и охота и туризм. А рыбак, намочив одежду зимой, не замерзнет даже в мокрой одежде», — приводит пример эксперт.

Качественное термобелье должно быть сшито плоским многониточным швом (не оверлог). Такой шов не травмирует кожу — это имеет особое значение учитывая, что белье плотно прилегает к телу и нередко не снимается целый день.

Но термобелье рекомендуют не только для занятий спортом, рыбалки или охоты. В прохладную погоду его можно носить под обычной одеждой, как первый базовый слой. А в сильные морозы оно будет незаменимым, согревая на улице и поддерживая оптимальную температуру для тела в помещении.

Фото: © предоставлено ООО «Термолайн»

Миф №4: термобелье шьют из искусственных материалов

При изготовлении термобелья используют как натуральные ткани, так и синтетику. Например, шерсть сохраняет тепло, но чтобы исключить возможные реакции кожи на контакт с шерстью, в нижнем слое одежды, который соприкасается с ней, применяют нити из волокна бамбука или нити Tensel, сделанные из эвкалипта.

Еще в термобелье используют специально подобранные синтетические материалы с гидрофобными свойствами. Они помогают сделать трикотажное полотно многослойным. Полотно работает как фитиль — за счет капиллярного или фитильного эффекта поднимает жидкость вверх, как насос.

Например, у нитей многофиламентного полипропилена коэффициент поглощения воды — 0,1. Это значит, что они практически не впитывают влагу. 

Под воздействием температуры тела человека и благодаря фитильному эффекту нити в термобелье транспортируют влагу в верхний более холодный слой, состоящий, например, из шерсти.

Шерсть, способная впитывать много влаги, благополучно забирает ее, сохраняя свои теплоизоляционные свойства. «Таким образом, непосредственно к телу человека прилегает относительно сухой слой белья. Это создает ощущение комфорта», — говорит директор «Термолайн».

Кроме того, волокно полипропилена — полое внутри, и ,соответственно, имеет очень малый удельный вес. Упаковка нитей полипропилена почти в два раза легче такой же упаковки шерсти или хлопка. Благодаря такой структуре термобелье обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Также нити обеспечивают приятный тактильный и антибактериальный эффекты — они подавляют размножение болезнетворных организмов. 

При выборе белья нужно учитывать условия, в которых планируется его носить. Чем выше физическая активность, тем больше синтетики,  чем меньше — тем больше должно быть натуральных волокон.

Миф №5: за термобельем сложно ухаживать

Это одно из самых неверных утверждений. Термобелье вовсе не нуждается в профессиональной чистке. Особенности ухода есть, как и у любых других вещей. Условия стирки у разных тканей могут чуть отличаться, но всегда указаны на ярлычках. 

Общие рекомендации — несложные. Например, стирать термобелье можно при температуре не выше 40 градусов. И либо руками, либо в деликатном режиме стиральной машины. 

Фото: © Sibnet.ru

Чтобы не повредить волокна материала термобелья, не нужно использовать автоматический отжим и сушку. Также не стоит использовать средства с хлором и агрессивные пятновыводители, применять горячую сушку, например, на батарее.

Не рекомендуется гладить (либо только на низкой температуре) — нити полипропилена теряют свойства при температуре выше 80-90 градусов. Но горячая сушка и глажка и не требуются. Термобелье сохнет быстрее, чем обычное. А возможные замятости быстро расправятся на теле.

термобелье-термолайн.рф
Тел.: +7 496 432 21 43
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