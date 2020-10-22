Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом

Одежда с подогревом не даст продрогнуть в ненастную погоду и застыть ногам даже на льду. Как работают жилеты и стельки на аккумуляторах, безопасны ли греющие аксессуары и что надо учитывать при их выборе, рассказал генеральный директор компании-производителя «Тепловичок» Александр Шапошников.

Жилеты, куртки и стельки из обычных материалов с вшитыми нагревательными элементами — это и есть одежда с подогревом. Элементы через провода соединяются с портативным аккумулятором, имеют кнопку включения подогрева или даже регулятор уровня тепла.

«Бывают ли штаны с подогревом? Да, выпускают кальсоны и шорты с карманами под элементы. Но спрос на них не так велик. Возможно, это связано с особенностями замерзания человеческого тела (голень, бедра и ягодицы замерзают позже торса) и с тем, что ноги — это подвижная часть тела, и элементы там могут сильно мешать в движении», — рассказывает Шапошников.

Дополнительное тепло

Температура нагрева элементов у разных производителей от 30 до 60 градусов Цельсия. Но подогрев — это в любом случае дополнительная функция.

«Если вы встроите нагревательные элементы в рубашку и выйдете на улицу даже в минус пять, то никакой подогрев вам не поможет. Одежда с обогревом не заменяет верхнюю одежду по сезону. Но это помощь в демисезонной одежде, когда погода скачет: например, вы вышли в рубашке и взяли такую жилетку. Днем светит солнце и тепло, а вечером становится зябко, и вы включаете подогрев», — объясняет специалист.

Лучше, чтобы прогрев был как можно ближе к телу — элементы на футболке, рубашке или жилете. При расположении пластин на куртке будет тратиться больше энергии, и аккумулятор быстрее разрядится.

Нагревательные элементы

Греющие пластины из углеродного волокна самые удобные. Их можно подключать к аккумуляторам 5 – 7,4 Вольт. Они гибкие и при деформации не ломаются, но при условии, что сделаны качественно. Самая большая проблема при производстве — соединить провод с углеродным волокном. В этом месте может образоваться переламывание или расслоение контакта (во втором случае может быть перегревание).

Также выпускают пленочные элементы на основе биметаллических лент — это сплавы, нагревающиеся при пропускании энергии. Они хорошо прогреваются уже от 3,7 Вольт и сильно греют на 5 Вольтах. Но при интенсивных деформациях они быстрее выйдут из строя, при том, что сам пленочный элемент стоит немного дороже.

Нагревательные элементы подключаются к аккумуляторам чаще всего через разъем USB — это значит, что всегда можно найти источник питания. Подойдет любой с выходом на 2 Ампера. Минус USB-разъема только один — в процессе использования крайние шины вжимаются в пластик и теряется контакт. Но в этом случае можно взять иголку и поддеть крайние контакты, советует Шапошников.

«Посмотрите на емкость аккумулятора, разделите ее пополам — это и будет время подогрева. Например, ваш аккумулятор имеет емкость 10 000 мАч / 2А = 5 000, то есть 5 часов. Это работает для батареи без регулирования мощности подогрева», — объясняет собеседник.

Он предупреждает, что производители иногда завышают емкость и сам подогрев под конец уже не такой мощный, так как напряжение в аккумуляторе при разрядке немного падает или отключается сразу. Поэтому лучше рассчитывать емкость батареи с запасом.

Срок эксплуатации зависит от производителя. Одежда может прослужить пять-семь лет, а может выйти из строя через неделю. Как правило, портится не сам элемент, а отламываются провода в местах крепления.

Виды одежды и стелек

Важный момент в одежде с подогревом — возможность перемещения нагревательных элементов. Пластины могут быть вшиты в районе спины или поясницы. Следовательно, только там и будут греть.

Есть вариант, когда элементы вкладываются в карманы, пришитые на подкладке. Плюс этого — в случае поломки их можно заменить. Минус — могут провисать провода.

Третья разновидность — пластины крепятся куда угодно на липучках.

Жесткие нагревательные элементы могут ощущаться на теле. Также неудобства доставят торчащие провода, громоздкий аккумулятор. Стоит проверить, как выведена кнопка включения. Например, она может выделяться или даже светится в темноте.

Стельки с подогревом бывают двух видов. Со встроенным аккумулятором удобны тем, что никакие провода не торчат. Минус — в том, что если аккумулятор разрядится, возможности его поменять на улице не будет, а хватит таких стелек в среднем на два часа. Кроме того, в них используются литий-полимерные материалы, которые могут возгораться при повреждении, хотя таких случаев не было.

Стельки с выносным проводом, к которому подключается аккумулятор, батарейки или удлинитель, не так удобны, но они безопасны и можно неограниченно менять источники питания. Батарейный отсек или аккумулятор закрепляются на ремешках на голени или на поясе брюк.

Техника безопасности

«Напряжение питания от 5 до 12 Вольт с силой тока до 2 Ампер — то, что используется в одежде с подогревом — безопасно и током не ударит, даже если вы замкнете провода прямо в тело. Но в процессе эксплуатации негативные воздействия могут быть» — предупреждает специалист.

Если повреждено место крепления провода к элементу, там может образовываться локальный перегрев, прогореть участок одежды и человек почувствует. Такие повреждения происходят или с течением времени при интенсивной эксплуатации одежды, или в случае с недобросовестным производителем.

По словам Шапошникова, надо следить за состоянием аккумулятора. Если применяется литий-полимерный, то в случае механического повреждения или прямого замыкания (использования некомплектных зарядных устройств) он может вызывать возгорание. Но это очень редкий случай.

«Если вы видите, что ваш аккумулятор неестественно разогревается, даже когда лежит неподключенным, или его корпус вздулся, посоветуйтесь со специалистом, возможно, его пора утилизировать. И заряжайте аккумуляторы под надзором. Бывают случаи некачественных сборок и адаптеров, когда в процессе зарядки может произойти перегрев и хлопок с разлетом корпуса. Заряжайте батарею и храните ее на поверхности, не поддерживающей горение», — советует он.

Неприятные ощущения, пощипывания от использования одежды с подогревом могут возникнуть у аквалангистов. Некоторые нагревательные элементы сделаны из пропускающих влагу и воздух материалов, и при полном намокании гидрокостюма пропитываются водой, в результате идет утечка тока через воду на тело. В этом случае лучше использовать одежду с влагозащитными нагревательными элементами.

«Бывают исключительные случаи: люди с особенностями организма, которым становится физиологически некомфортно при локальном подогреве или перегреве тела, или люди с феноменальными особенностями высокой токопроводности тела. Могут сыграть и роковые факторы — попадание молнии в тело, подключение к питанию через адаптер, на который подали высокие напряжения и вместо 12 Вольт по проводу пошло напряжение 220 Вольт, но совсем из ряда вон», — рассказывает Шапошников.

А инфракрасное излучение, которое выделяют нагревательные пластины, совершенно безопасно. Оно проникает в организм на два-три сантиметра и даже стимулирует обмен веществ.

«Тепловичок»

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