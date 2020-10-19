Почти тысячу мест в новосибирских больницах займут под COVID

Почти тысяча коек для больных коронавирусной инфекцией появится в Новосибирской области в ближайшее время, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

По информации властей региона, всего будет введено 992 новые койки для заболевших коронавирусной инфекцией. Сейчас таких коек 3977.

В ближайшее время 100 коек будет введено в гинекологической больнице № 2, 200 мест – в областной клинической больнице.

«В ближайшее время минздравом региона будут приняты решения о двухнедельной приостановке плановой диспансеризации и профилактических осмотров – высвободившиеся специалисты также усилят работу первичного звена здравоохранения», – сказано в сообщении.

Сейчас служба скорой помощи в регионе усилена ординаторами и студентами-медиками старших курсов медуниверситета и медколледжей.