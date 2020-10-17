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Женский галстук: пошаговые схемы узлов

Источник:
Sibnet.ru
166 0
Если для мужчины галстук остается обязательным элементом дресс-кода, то женский галстук — это свидетельство стиля и креатива. Однако использовать его нужно грамотно и аккуратно, особенно в рабочей среде. И завязывать по правилам, в зависимости от стиля костюма и фактуры самого галстука.

В женском гардеробе галстук занял законное место только в середине XX века. До этого он был скорее элементом эпатажа, когда женщина носила мужскую одежду. Например, надевали мужские костюмы писательница Жорж Санд или актриса Марлен Дитрих.

В современности женский галстук может быть частью и делового стиля, и выполнять роль яркого акцентного элемента в костюме. Модная индустрия предлагает дамам огромное разнообразие галстуков различных форм и расцветок. 

Как завязать женский галстук

Правила ношения женского галстука более неформальны. И правил не так много, вот основные из них:

  • в деловом комплекте кончик галстука должен доставать до пояса юбки или брюк;
  • узел не нужно затягивать под горло, оставляя его чуть ниже воротничка;
  • в случае с ярким галстуком широкий и узкий концы не должны совпадать.

Этикет и узлы мужских галстуков >>
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