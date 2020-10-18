Когда узел на шее нужен: правила мужского галстука

Галстук — аксессуар мужского делового стиля, который не только выделяет владельца, но и говорит о его статусе и намерениях. Специалист по этикету объяснила, где обязательно носить галстук и каким он должен быть, а где можно пренебречь консервативной традицией.

Многие компании переходят на правило: в бэк-офисе без галстука, во фронт-офисе — в галстуке. То есть если сотрудник не контактирует с клиентами, работает в замкнутом коллективе, то допустимы и джинсы с джемпером. Но есть и такие работодатели, которые считают, что деловой стиль помогает рабочему настрою, повышает ответственность, и требуют соблюдения дресс-кода от всех.

Есть сферы, где галстук закрепился всерьез и надолго, и модные тренды на них не будут влиять еще долго. «Чем консервативнее среда, тем необходимей этот предмет в продолжение костюма. Это может быть направление юридическое, банковское, государственная служба, страхование — те сферы, где галстук будет абсолютно уместен», — сказала эксперт по этикету Екатерина Сарткова.

В этих случаях надевать галстук следует уже на собеседования. Также уместно использовать консервативный стиль на переговорах с партнерами, крупными заказчиками, которым привычно одеваться подобным образом — чтобы не произвести впечатление босяка или невольно не продемонстрировать неуважение к месту и людям.

Однако в тех же консервативных сферах для неформальных мероприятий, особенно вне пределов офиса, чаще подходит более демократичное направление casual. Комфортный пиджак и расстегнутые верхние пуговицы рубашки без галстука (или футболка) позволят более свободно двигаться, садиться на диваны в менее строгих позах. И уже не будут восприняты как неуважение, а скорее — как знак доверия.

Но надо помнить, что классический костюм без галстука — это еще не casual. Такое, скорее, создает впечатление забытого галстука или намеренного игнорирования дресс-кода, неумения одеваться. Кроме того, воротничок классической рубашки без галстука часто смотрится неряшливо. Поэтому, если сняли галстук, то надо сменить и рубашку, и костюм.

Как завязать галстук: схемы узлов

Современные мужчины в большинстве используют только один способ завязывания галстука. Но на самом деле узлов галстука множество. И в них тоже есть свои правила. Например, для воротника рубашки с закругленными концами предписывается один узел галстука, а для широкого воротничка — узел по другой схеме.

Галстуки в дресс-коде

Типов делового дресс-кода три — Business Best, Business Traditional и Business Casual.

Business best — самый строгий и формальный, для официальных, особо торжественных событий. Костюм обязательно будет темно-синим или темно-серым, сорочка — белой. Консервативными будут и цвета галстука — синий сапфир, темно-серый или бордовый. Шелковый, не блестящий, гладкий по фактуре или с жаккардовым плетением. Рисунок — мелкий геометрический или классическая диагональ, описала основные моменты специалист.

Business traditional подразумевает традиционный костюм на двух-трех пуговицах, возможно, в полоску, традиционную обувь на шнуровке — оксфорды или дерби. Сартакова уточнила, что должен быть именно серый или синий костюм, а не просто комплиментарные брюки и пиджак. Если есть шлевки, то обязателен ремень в цвет обуви. А сорочка может быть белой, голубой или светло-розовой.

Business casual — наиболее демократичный, но презентабельный вариант. Может быть непарность костюма — подходящие по цвету брюки и не слишком строгий пиджак. Галстук если и предполагается, то в полоску, с мелким геометрическим рисунком или рисунком «пейсли» (иерейский огурец), а можно и вовсе без него. Обувь — классическая. Не путать со стилем s mart casual, набирающем популярность в динамичных фирмах с большим числом молодежи в штате. Это сочетание деловой элегантности со спортивным или нарядным направлениями. Стиль вполне допустим в СМИ или IT, но неуместен на госслужбе или в сфере финансов.

Всемирный день галстука отмечают 18 ноября. Его придумали в Хорватии, так как эта страна считает, что именно в ней появился прообраз современного галстука. Хорватские наемники во Франции в XVII веке носили пестрые шелковые шейные платки, которые пополнили гардероб парижан, а затем распространились по всему миру.

Как подобрать и носить галстук

Галстук должен быть темнее сорочки и светлее пиджака. Рисунок подбирается из того, какой рисунок у костюма и насколько выход консервативный. Там где уместна диагональная полоска, не уместны тигры или пальмы.

Длина галстука в завязанном виде должна доходить до середины пряжки или, как минимум, до начала пряжки.

Ширина галстука сравнивается с шириной лацкана: если лацкан широкий, то и галстук должен быть более широким, если лацкан узкий, то и галстук стремится к более узкой форме.

Черный вариант не используется ни в каком из деловых направлений. «Черный галстук с черным костюмом и белой сорочкой — это уместно для траурных мероприятий», — напомнила эксперт по этикету.

А вот для женского галстука специальных правил нет — это аксессуар креативного стилизованного костюма. И допускается практически везде — и в строгой деловой среде, и в авангардной.

Либо это форменный галстук в тех случаях, когда сотрудникам выдают фирменную одежду (стюардессы, официанты, консультанты и т.д.).