НАВЕРХ

Жителям Республики Алтай запретили тусоваться

Источник:
Sibnet.ru
264 1
Фото: © Sibnet.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о запрете работы кафе и других точек общественного питания поздно вечером и ночью.

«Мы не можем ставить нашу экономику под угрозу, поэтому не вводим тотальный запрет на работу тех или иных предприятий, но вынуждены временно ограничить работу всех точек общественного питания в республике в ночное время – с 22 до 8 часов», – сказал он в обращении к жителям. 

#Новости COVID19
Горожане против масок: почему мы такие безответственные?

Губернатор считает, что это позволит предпринимателям сохранить рабочий режим, но вместе с тем обезопасит жителей от угрозы распространения коронавируса.

«К сожалению, известны случаи, когда в местах общепита устраивались массовые мероприятия в вечернее и ночное время с полным игнорированием установленных правил», – добавил Хрохордин.

В региональных паблках в различных соцсетях неоднократно распространялись видео с массовыми дискотеками в местных клубах. При этом массовые мероприятия в регионе до сих пор под запретом.

«Система здравоохранения Республики Алтай испытывает колоссальную нагрузку, мы мобилизуем все доступные ресурсы, но в данной ситуации необходима помощь каждого – в первую очередь, заботой о своем здоровье и строгим соблюдением профилактических мер», – сказал Хорохордин.

Жители региона в социальных сетях рассказывают, что все сложнее становится попасть на прием к врачу или вызвать его на дом, из-за нагрузки скорая по вызову приезжает с задержкой. Люди возмущаются, что тест на коронавирус берут не у всех контактных заболевших, а только у людей с симптомами заболевания. Медики просят проявить терпение, поскольку система действительно перегружена. Некоторые из пользователей соглашаются с ситуацией:

«Ситуация такая по всему миру сейчас, не только республика, не только страна. Везде пишут об ограниченности ресурсов, ну вы прислушайтесь. Вообще, если бы сразу все стали носить маски, как в Китае до сих пор их снять боятся, не было бы такого роста, давно бы уже справились. Сами мы себе все это устроили», – пишет один из комментаторов.

Ранее жители Горно-Алтайска сообщали о намеренном массовом несоблюдении масочного режима жителями. Над теми немногими, кто маски носить не переставал, открыто смеялись. Сейчас в магазинах, автобусах республики, отмечают очевидцы, можно заметить больше людей в масках, но их по-прежнему очень мало.

Еще по теме
ФАС в два раза снизила цену на лекарства от коронавируса
Вытрезвители захотели вернуть в Бурятии
Названы циркулирующие в России штаммы коронавируса
Особые гробы для умерших от коронавируса появились на Алтае
смотреть все
Республика Алтай #Здоровье #Отдых #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ назвали причастной к отравлению Навального
•
Цены на лекарства от коронавируса снизили в два раза
•
Яндекс отказался от покупки «Тинькофф банка»
•
31 декабря 2021 года будет выходным
Подробности
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
•
История унижения: как Горбачев получил премию мира и потерял страну
•
Горожане против масок: почему мы такие безответственные?
•
Буква «ё»: история и секреты применения
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жителям Республики Алтай запретили тусоваться
Сибирь 16.10.2020 18:49
Мистический круг из черепов нашли под Барнаулом
Сибирь 16.10.2020 18:23
Блогеры залили кислоту вместо моторного масла. ВИДЕО
Сибирь 16.10.2020 16:13
Родителей погибших в огне детей задержали в Новосибирске
Сибирь 16.10.2020 16:10
Самое популярное
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
7826
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
6983
Центробанк запустит печатный станок
4124
Гигантские обломки ракеты-носителя рухнули в Горном Алтае
3916
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ назвали причастной к отравлению Навального
•
Цены на лекарства от коронавируса снизили в два раза
•
Яндекс отказался от покупки «Тинькофф банка»
•
31 декабря 2021 года будет выходным
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Yuriy002

Весь приток населения страны строили на мигрантах, но вирус дал им реалистичную картинку. Лично мне кажется...

Demosfen

В 6 % по статистике веры нет. Похоже в реале каждый десятый трудоспособный в стране безработный.

Иркут 69

Сколько можно теребить последствия войны? Сегодняшние катаклизмы и провалы ссылками на послевоенное лихолетье...

Nik3316

контракты с подписями есть, а лица не установлены))) анекдот прям...

ifhbrjd

Сначала нужно определиться, что такое маски. ГОСТ или что-то там придумать. Полупрозрачные портянки с...