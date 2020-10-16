Жителям Республики Алтай запретили тусоваться

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о запрете работы кафе и других точек общественного питания поздно вечером и ночью.

«Мы не можем ставить нашу экономику под угрозу, поэтому не вводим тотальный запрет на работу тех или иных предприятий, но вынуждены временно ограничить работу всех точек общественного питания в республике в ночное время – с 22 до 8 часов», – сказал он в обращении к жителям.

#Новости COVID19 Горожане против масок: почему мы такие безответственные?

Губернатор считает, что это позволит предпринимателям сохранить рабочий режим, но вместе с тем обезопасит жителей от угрозы распространения коронавируса.

«К сожалению, известны случаи, когда в местах общепита устраивались массовые мероприятия в вечернее и ночное время с полным игнорированием установленных правил», – добавил Хрохордин.

В региональных паблках в различных соцсетях неоднократно распространялись видео с массовыми дискотеками в местных клубах. При этом массовые мероприятия в регионе до сих пор под запретом.

«Система здравоохранения Республики Алтай испытывает колоссальную нагрузку, мы мобилизуем все доступные ресурсы, но в данной ситуации необходима помощь каждого – в первую очередь, заботой о своем здоровье и строгим соблюдением профилактических мер», – сказал Хорохордин.

Жители региона в социальных сетях рассказывают, что все сложнее становится попасть на прием к врачу или вызвать его на дом, из-за нагрузки скорая по вызову приезжает с задержкой. Люди возмущаются, что тест на коронавирус берут не у всех контактных заболевших, а только у людей с симптомами заболевания. Медики просят проявить терпение, поскольку система действительно перегружена. Некоторые из пользователей соглашаются с ситуацией:

«Ситуация такая по всему миру сейчас, не только республика, не только страна. Везде пишут об ограниченности ресурсов, ну вы прислушайтесь. Вообще, если бы сразу все стали носить маски, как в Китае до сих пор их снять боятся, не было бы такого роста, давно бы уже справились. Сами мы себе все это устроили», – пишет один из комментаторов.

Ранее жители Горно-Алтайска сообщали о намеренном массовом несоблюдении масочного режима жителями. Над теми немногими, кто маски носить не переставал, открыто смеялись. Сейчас в магазинах, автобусах республики, отмечают очевидцы, можно заметить больше людей в масках, но их по-прежнему очень мало.