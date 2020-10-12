Ростелеком открыл вакансии в новом контактном центре Новосибирска

Жители Новосибирска могут стать агентами по продажам в новом комфортном офисе по линии метро. В колл-центре возможна работа по совмещению, в сменном или гибком графике, а новичкам предоставляют наставников и программы обучения, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Будущие сотрудники федерального провайдера будут отвечать за организацию продаж в сегменте B2C (прямые продажи для потребителя). Компания приглашает в свою команду инициативных людей.

Если у соискателей уже есть наработанные навыки в сфере продаж — прекрасно. Но новичкам также буду рады. Всем предложат программы обучения и наставничества, чтобы сотрудник изучил сферу телекоммуникационных услуг с нуля и освоил техники продаж по телефону.

Сотрудникам предлагают работу по совмещению, в сменном или гибком графике. Это хорошая отправная точка, для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице в компании, заверили в пресс-службе.

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Новый колл-центр начал работу в марте 2020 года по адресу улице Якушева, 37. Его агенты консультируют по действующим тарифам и акциям жителей Алтайского края и республики Алтай, республики Бурятия, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, а также Красноярского края, республик Хакасия и Тыва.

Ростелеком предлагает пользователям Сибири не только услуги домашнего интернета, интерактивного телевидения и мобильной связи. Это также Умный дом,Видеонаблюдение, «Ростелеком.Книги», «Ростелеком. Лицей», «Ростелеком. Юрист» и другие услуги.

Записаться на собеседование можно по телефону +7 905 094 18 88 и спросить ведущего специалиста по подбору персонала Киру Лаевскую.