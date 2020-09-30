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Примета сентября: много грибов – к войне?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

2020 год, по наблюдениям сибиряков и подтверждениям учёных, выдался необыкновенно грибным. Согласно народной примете, грибной год – это к войне.

В сентябре жители Сибири активно делились в соцсетях снимками результатов «тихой охоты». По словам грибников, такого количества урожая в лесах не было уже долгие годы.

«Очень грибной год. Это связано с очень влажной и достаточно тёплой погодой, ранние заморозки способствуют плодоношению многих видов», – рассказала Sibnet.ru миколог Ирина Горбунова.

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По её словам, урожай грибов подобных масштабов в последний раз был в Новосибирской области в 2000 году – то есть такое бывает достаточно редко.

«Посмотрим, что будет дальше. Может, и следующий год нас порадует. Но для грибов характерно, как правило, отдыхать, поэтому года два будет спад – грибница должна набрать силу», – пояснила учёный.

Народная примета говорит, что необычно грибной год – это к войне. Примета связана с тем, что много грибов было в 1940 и 1941 году. Но ещё раньше, на Руси, считали, что грибы – это воплощение человеческих грехов, поэтому важно было собирать их до последнего, не оставлять в лесу, тем самым как бы искупая свои грехи. У этого поверья языческие корни. В современной реальности для подобных мыслей уже нет оснований.

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