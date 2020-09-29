ТВ и фильмы: как смотреть Wink бесплатно?

Видеосервис Wink от Ростелекома собрал коллекцию из тысяч фильмов и сериалов, а также сотен популярных и специализированных ТВ- каналов. Смотреть их можно как по подписке, так и бесплатно. Быть абонентом для этого необязательно — «Винк» работает на интернете от любого провайдера.
Коллекцию фильмов и телевидение с помощью онлайн-кинотеатра Wink можно смотреть на телевизорах, ноутбуках, планшетах, смартфонах и ПК. При этом, зарегистрировавшись один раз на одном устройстве, можно настроить доступ и синхронизировать просмотр на четырех других устройствах.
А еще Wink добавил функцию группового совместного просмотра «Смотрим вместе». Пользователь может выбрать любимый фильм и смотреть его вместе с друзьями, даже если они находятся далеко.
Как получить доступ бесплатно?
Любому зрителю всегда доступны бесплатно 20 федеральных эфирных каналов и небольшая часть киноколлекции. Чтобы смотреть больше, а также получить доступ к архиву передач телеканалов, нужно оформить подписку. Либо подключить ее по бесплатному промокоду.Бесплатный промокод на подписку «Максимум» онлайн-кинотеатра Wink можно получить в «Большой игре», запущенной на портале Sibnet.ru в честь Дня компании Ростелеком. По правилам игры, нужно заработать баллы за ответы на игровые вопросы, затем обменять их на промококод в игровом магазине.
Полученный промокод необходимо активировать в Wink до 31 октября. Подписка будет действовать 30 дней с момента активации.
Как установить Wink?
Если телевизор имеет операционную систему (Smart TV, Tizen Samsung, Android TV или Apple TV) и подключен к интернету, то нужно зайти в магазин приложений через меню телевизора и установить Wink.
Если у телевизора нет «умной» функции, то необходима приставка приставка Wink на Android, которая работает с интернетом от любого провайдера, или приставка интерактивного телевидения (выдается при подключении к Ростелеком).Чтобы установить Wink на смартфон, необходимо найти приложение в Google Play или App Store, загрузить и установить его.
Для того чтобы смотреть Wink на компьютере, ничего устанавливать не нужно, достаточно зайти на сайт видеосервиса, пройти регистрацию или авторизироваться.
Что такое «Большая игра»?
Это праздничный развлекательный проект, запущенный компанией Ростелеком в честь Дня компании. В игре предлагается отвечать на вопросы по темам «Кино», «Книги»,«Игры» и «Учеба». Каждый правильный ответ добавляет баллы на личный счет участника. В любой момент накопленные баллы можно обменять на услуги, опции и промокоды Ростелекома, которые представлены в игровом магазине.