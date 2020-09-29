ТВ и фильмы: как смотреть Wink бесплатно?

Видеосервис Wink от Ростелекома собрал коллекцию из тысяч фильмов и сериалов, а также сотен популярных и специализированных ТВ- каналов. Смотреть их можно как по подписке, так и бесплатно. Быть абонентом для этого необязательно — «Винк» работает на интернете от любого провайдера.

Коллекцию фильмов и телевидение с помощью онлайн-кинотеатра Wink можно смотреть на телевизорах, ноутбуках, планшетах, смартфонах и ПК. При этом, зарегистрировавшись один раз на одном устройстве, можно настроить доступ и синхронизировать просмотр на четырех других устройствах.

А еще Wink добавил функцию группового совместного просмотра «Смотрим вместе». Пользователь может выбрать любимый фильм и смотреть его вместе с друзьями, даже если они находятся далеко.

Как получить доступ бесплатно?

Любому зрителю всегда доступны бесплатно 20 федеральных эфирных каналов и небольшая часть киноколлекции. Чтобы смотреть больше, а также получить доступ к архиву передач телеканалов, нужно оформить подписку. Либо подключить ее по бесплатному промокоду.

Бесплатный промокод на подписку «Максимум» онлайн-кинотеатра Wink можно получить в «Большой игре», запущенной на портале Sibnet.ru в честь Дня компании Ростелеком. По правилам игры, нужно заработать баллы за ответы на игровые вопросы, затем обменять их на промококод в игровом магазине.

Полученный промокод необходимо активировать в Wink до 31 октября. Подписка будет действовать 30 дней с момента активации.

Как установить Wink?

Если телевизор имеет операционную систему (Smart TV, Tizen Samsung, Android TV или Apple TV) и подключен к интернету, то нужно зайти в магазин приложений через меню телевизора и установить Wink.

Если у телевизора нет «умной» функции, то необходима приставка приставка Wink на Android, которая работает с интернетом от любого провайдера, или приставка интерактивного телевидения (выдается при подключении к Ростелеком).

Чтобы установить Wink на смартфон, необходимо найти приложение в Google Play или App Store, загрузить и установить его.

Для того чтобы смотреть Wink на компьютере, ничего устанавливать не нужно, достаточно зайти на

, пройти регистрацию или авторизироваться.

Что такое «Большая игра»?

Это праздничный развлекательный проект, запущенный компанией Ростелеком в честь Дня компании. В игре предлагается отвечать на вопросы по темам «Кино», «Книги»,«Игры» и «Учеба». Каждый правильный ответ добавляет баллы на личный счет участника. В любой момент накопленные баллы можно обменять на услуги, опции и промокоды Ростелекома, которые представлены в игровом магазине.