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Сибирячка поймала гигантского сазана. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Новосибирска поймала огромного сазана весом более 18 килограммов, об этом она сообщила в паблике «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте».

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Сибирячка Лариса Северина написала, что поймала сазана весом 18,2 килограмма в верховьях Обского водохранилища, в районе села Спирино Ордынского района.

Улов собрал массу восторженных комментариев. «Молодцы! Примите поздравления», «Знатный зверюга», «Хорош поросёночек. Котлеты из таких вкусные», – написали сибиряки. Кто-то даже усомнился в реальности фото и назвал кадр «фотошопом».

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Новосибирск #Звери #Хобби и досуг
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nastya19944

Китаю дешевле продают электричество, чем населению страны.

xarakire

Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.

Алекс555

Не удалось западу Белоруссию сделать второй Украиной сейчас будут визжать постоянно.

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

ld_andrey

А что он желтыми жилетами не восхищался?..