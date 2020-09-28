Сибирячка поймала гигантского сазана. ФОТО

Жительница Новосибирска поймала огромного сазана весом более 18 килограммов, об этом она сообщила в паблике «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте».

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Сибирячка Лариса Северина написала, что поймала сазана весом 18,2 килограмма в верховьях Обского водохранилища, в районе села Спирино Ордынского района.

Улов собрал массу восторженных комментариев. «Молодцы! Примите поздравления», «Знатный зверюга», «Хорош поросёночек. Котлеты из таких вкусные», – написали сибиряки. Кто-то даже усомнился в реальности фото и назвал кадр «фотошопом».