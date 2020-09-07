Рыбак в Омске похвастался уловом-гигантом. ФОТО

Сибиряк Сергей Мартьянов похвастался гигантской выловленной в Ишиме рыбой, её вес превысил 7 килограммов, об этом мужчина сообщил в группе «Рыбалка в Омске» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Сергея Мартьянова, они с другом поехали ловить рыбу в Ишиме. Сначала ничего не клевало, но позже на удочку попалась тяжёлая рыба, которую удалось вытащить из реки с большим трудом.



Взвесив свою добычу, сибиряк обнаружил, что она тяжелее 7 килограммов. Фотографиями впечатляющего улова Мартьянов поделился в соцсети.