Россия возобновила авиасообщение еще с одной страной

Россия с 27 сентября возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Южной Кореей, распоряжение об этом утвердило российское правительство.

В «Аэрофлоте» пояснили, что их борт будет летать из Москвы в Сеул раз в неделю, по четвергам (рейс SU0250). Обратный рейс SU0251 Сеул — Москва будут выполнять по субботам. Таким образом, первый рейс из Москвы в Сеул авиакомпания совершит 1 октября, обратно — 3 октября, уточнили РИА Новости в авиакомпании.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила международное авиасообщение. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы (а иностранцев из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. За время пандемии организовано более 580 вывозных рейсов в Россию, на них перевезли порядка 92 тысяч человек.

При этом представители российских властей не раз подчеркивали, что открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

С 1 августа международные перелеты постепенно восстанавливаются. Первыми для россиян открылись Турция, Великобритания и Танзания (в которую, впрочем, нет прямых рейсов). С 15 августа начались полеты в Швейцарию, с 8 сентября возобновилось авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, с 21 сентября — с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.