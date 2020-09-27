НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Россия возобновила авиасообщение еще с одной страной

Источник:
РИА Новости
98 0
Фото: Anton Bannikov / GFDL

Россия с 27 сентября возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Южной Кореей, распоряжение об этом утвердило российское правительство.

В «Аэрофлоте» пояснили, что их борт будет летать из Москвы в Сеул раз в неделю, по четвергам (рейс SU0250). Обратный рейс SU0251 Сеул — Москва будут выполнять по субботам. Таким образом, первый рейс из Москвы в Сеул авиакомпания совершит 1 октября, обратно — 3 октября, уточнили РИА Новости в авиакомпании.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила международное авиасообщение. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы (а иностранцев из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. За время пандемии организовано более 580 вывозных рейсов в Россию, на них перевезли порядка 92 тысяч человек.

При этом представители российских властей не раз подчеркивали, что открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

С 1 августа международные перелеты постепенно восстанавливаются. Первыми для россиян открылись Турция, Великобритания и Танзания (в которую, впрочем, нет прямых рейсов). С 15 августа начались полеты в Швейцарию, с 8 сентября возобновилось авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, с 21 сентября — с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Ученые объяснили коварство короновируса
Найдена связь между витамином D и смертностью от коронавируса
Томский роддом №4 готовы переоборудовать под COVID
смотреть все
Жизнь #Туризм #Транспорт и дороги #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию
•
Россия возобновила авиасообщение еще с одной страной
•
Спрогнозирован рост тарифов на электроэнергию для населения
•
Ученые объяснили коварство короновируса
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Пройти собеседование: как ответить на вопросы
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Неделя в Восточной Сибири начнется с холодов
Сибирь 27.09.2020 16:07
Экипажи для танков «Армата» начали готовить в Новосибирске
Сибирь 27.09.2020 15:52
«Норникель» проверит более 600 объектов после ЧП в Норильске
Сибирь 27.09.2020 13:57
Главу комитета рекламы мэрии Новосибирска арестовали за взятки
Сибирь 26.09.2020 17:56
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
28977
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
5474
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5387
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4804
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию
•
Россия возобновила авиасообщение еще с одной страной
•
Спрогнозирован рост тарифов на электроэнергию для населения
•
Ученые объяснили коварство короновируса
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Пройти собеседование: как ответить на вопросы
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

xarakire

Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

ifhbrjd

Зато рубель это заметил - опять рухнул.

nastya19944

Китаю дешевле продают электричество, чем населению страны.

xarakire

Я, конечно, не поддерживаю, но и осуждать их тоже не могу.Так называемые "украинцы" своим скотским поведением...