Педагоги в Новосибирске пожаловались на массовые болезни

Педагоги в Новосибирске массово заболевают ОРВИ и пневмонией – власти отчитались о закрытии классов в школах, но в дополнительном образовании, по словам мэра Анатолия Локтя, всё спокойно.

О массовых больничных Sibnet.ru на условиях анонимности рассказал сотрудник одного из учреждений дополнительного образования Новосибирска. «У нас сейчас закрыты почти все кружки. В начале учебного года после педсовета заболело большинство преподавателей – у кого-то диагноз пневмония, у кого-то ОРВИ. На больничном с поражением лёгких в том числе и руководство учреждения, но на карантин нас не закрывают», – рассказал собеседник.

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По данным мэрии на четверг, 24 сентября, в городе на карантин по коронавирусу закрыты 54 школьных класса и девять групп в детсадах.

«Ни одно учреждение образования не явилось очагом, нет зафиксированных очагов ни в школах, ни в учреждениях дополнительного образования. Начало учебного года не явилось причиной новой вспышки, новой волны, ситуация контролируется. Все случаи заболевания – это из дома … У нас закрытия в учреждениях дополнительного образования нигде не отмечены. Безусловно, есть школьники, которых перевели на дистанционное обучение, но эти случаи выявлены именно в связи со школами», – сказал журналистам Локоть.

По его словам, департаменты образования и культуры синхронизировали свою работу, ситуация с заболеваемостью находится под контролем.