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Школы Горного Алтая начали переход на «дистанционку»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Девять школ в Республике Алтай переведены на дистанционное обучение, из них пять – из-за коронавируса, сообщает правительство региона.

Из-за коноавируса на дистанционный формат обучения переведены школы две школы в Кош-Агаче, по одной школе в Онгудае, Бийке Турочакского района и Тюнгуре Усть-Коксинского района.

Еще четыре школы закрыты из-за превышения эпидпорога по ОРВИ – в Турочаке, Усть-Мунах, Боочи и Ело Онгулайского района.

В 16 школах региона дистанционное обучение введено частично для обучающихся 43 классов. По информации Министерства образования и науки Республики Алтай, при одном подтвержденном случае заболевания коронавирусом среди учащихся весь класс переводится на 14 дней на дистанционное обучение.

В Республике Алтай продолжается высокий ежедневный прирост заболевших коронавирусом. По данным оперштаба, во вторник выявлено 65 новых случаев, лабораторно подтверждено 3112 случаев заболевания, 16 человек умерли, 2380 пацинтов выздоровели. В регионе из-за роста числа больных увеличен коечный фонд в ковидных госпиталях.

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