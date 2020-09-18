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Российские и белорусские артисты записали песню с фразой Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Известные исполнители российского шоу-бизнеса и белорусские артисты выпустили клип на песню «Любимую не отдают». Видео опубликовано на YouTube.

«Здесь мы живем, будут жить наши дети в мире любви и согласия вместе. Просто знай: любимую не отдают», — говорится в песне.

Фраза «Любимую не отдают» была сказана президентом Белоруссии Александром Лукашенко в обращении к народу и парламенту в преддверии выборов 4 августа. Тогда он назвал Белоруссию любимой, добавив, что любимую не отдают.

В исполнении песни приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов и другие артисты.

Автор песни Евгений Олейник признался, что композиция была написана в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Я и моя супруга Юлия Быкова — мы достаточно известные белорусские авторы, наша позиция, как и позиция многих белорусов, состоит в том, что мы поддерживаем действующего президента, при этом совершенно не скрывая, — выступаем за перемены, в чем можем», — цитирует РБК Олейника.

В день выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года, сразу после голосования, по всей стране начались массовые протесты. В ходе протестов было применено насилие против граждан, появились погибшие и пропавшие люди. Также в стране начались забастовки на предприятиях. Таким образом белорусы выразили недовольство итогами выборов.

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