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Потерявший ноги в Омске десантник покорил Эльбрус на руках. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/rustam_nabiev92

Десантник из Башкирии, 28-летний Рустам Набиев, потерявший ноги после обрушения казармы в Омске, забрался на Эльбрус с помощью рук. Видео покорения вершины в соцсетях назвали самым трогательным.

Десантник исполнил свою мечту и покорил Эльбрус, взобравшись на высоту 5642 метров. Это произошло в минувшие выходные, 12 сентября.

«Любимая, дочки мои, я это сделал, я смог это сделать. Вот этими руками я дошёл до вершины горы Эльбрус. Я вас очень люблю, спасибо большое, что верили в меня, спасибо большое всем, кто верил в меня», – сказал Набиев на вершине.

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Пользователи соцсетей назвали ролик необычного восхождения, который быстро распространился по интернету, самым трогательным видео месяца.

Казарма 242-го учебного центра ВДВ рухнула в Омске вечером 12 июля 2015 года, после отбоя. В результате 24 человека погибло, ещё 21 военнослужащий получил травмы.

Рустам Набиев был последним, кого достали из-под завалов живым. Он пролежал под рухнувшими стенами семь часов и в результате лишился обеих ног.

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