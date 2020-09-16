Фото затопленных улиц Приангарья появились в Сети

Сильные дожди, прошедшие в Иркутской области стали причиной подтоплений. В Иркутске ввели режим повышенной готовности, а пользователи опубликовали фотографии затопленных улиц и исчезнувших под водой мостов в социальной сети «ВКонтакте».

Сильные дожди, прошедшие в Иркутской области во вторник, стали причиной подтоплений части улиц и проезжих частей. Власти Иркутска ввели режим повышенно готовности, сообщила пресс-служба мэрии.

По данным администрации города, на территории Правобережной части Иркутска частично подтоплено 19 улиц, на Левом берегу локальные подтопления зафиксированы в поселках Боково и Селиваниха.

В ближайшие сутки на Ушаковке возможно повышение уровня воды до критических отметок. На низменных участках, а также на тех территориях, которые попадают в зону риска, ведется обустройство дамб и отвод воды.

В каждом округе созданы пункты временного размещения граждан на случай эвакуации из подтопленных домов, также на предприятии «Иркутскавтотранс» зарезервированы автобусы для перевозки людей. Фотографии с подтопленными улицами СНТ в Шелехове пользователи также выложили в паблике «Инцидент Иркутск».

А жители города Ангарска решили отнестись к проблеме с юмором и создали изображение гондольеров, плывущих по лужам сибирского города.