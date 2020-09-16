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Прокуратура утвердила обвинение Шамсутдинову

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Омбудсмен полиции»

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Рамиля Шамсутдинова. В ближайшее время материалы направят в суд для рассмотрения дела по существу, сообщил адвокат Равиль Тугушев на своей странице в Facebooke.

«По поручению военной прокуратуры Читинского гарнизона мне было вручено обвинение в отношении моего подзащитного Шамсудтинова Рамиля. Также обвинительное заключение было направлено Рамилю в СИЗО города Читы», — сообщил Тугушев.

После того, как обвинение вручат подследственному, материалы направят во Второй окружной военный суд Восточного-военного округа, где в течение 14 дней с момента поступления дела в суд будет назначена дата заседания.

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Солдат-срочник Шамсутдинов 25 октября 2019 года расстрелял восемь человек в воинской части Забайкалья. Двоих тяжело ранил. Его задержали на месте преступления, арестовали и предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство).

В феврале 2020 года суд рассмотрел дело о неуставных отношениях (дедовщине) в воинской части, где служил Шамсутдинов. 

По этому делу он и еще несколько солдат проходили, как потерпевшие. Обвиняемый Руслан Мухатов признал свою вину частичным. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

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