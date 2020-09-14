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Кинотеатры и бассейны открыли в Республике Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин разрешил работать кинотеатрам и бассейнам, при этом сохранил запрет на массовые мероприятия, сообщило правительство региона.

«Несмотря на то, что новые случаи продолжают регистрироваться каждый день, необходимо понимать, что основной прирост заболевших по-прежнему дает Кош-Агачский район. В Горно-Алтайске и других муниципалитетах прирост значительно ниже, что позволяет нам несколько смягчить введенные ранее ограничения», – сказал он.

В регионе снимается запрет на работу кинотеатров и детских лагерей всех типов, плавательных бассейнов, а также на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий.

При этом кинотеатры и кинозалы смогут работать с загрузкой залов не более 50% и с обязательным соблюдением социальной дистанции при рассадке зрителей. В бассейнах общее количество посетителей не должно превышать 50% от единовременной пропускной способности.

Снимается и запрет на работу музеев, численность групп при этом ограничена до пяти человек, необходимо строгое соблюдение социальной дистанции. В то же время режим самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет продлен до 2 октября.

При этом в Республике Алтай сохраняется обязательный масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. Возобновление работы всех культурных и спортивных учреждений должно проходить в строгом соответствии со всеми санитарно-эпидемическими рекомендациями Роспотребнадзора.

По последним данным, в регионе лабораторно подтверждено 2584 случаев заболевания, из которых 21 – за последние сутки. Выздоровели 2136 человек, 13 человек умерли. За весь период на коронавирусную инфекцию в регионе лабораторно обследовано более 81,5 тысячи человек, при этом в регионе проживает всего около 216 тысяч человек.



Тема: Распространение коронавируса
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