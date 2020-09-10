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Отопление в Новосибирске подключат по заявкам жителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maximovael94 / Pixabay License

Начало отопительного сезона в Новосибирске, когда к теплу подключат все здания, будет зависеть от температуры воздуха. Но у горожан есть возможность подключиться к теплу раньше остальных, сообщил директор по тепловым сетям СГК Антон Баев на пресс-конференции в пятницу.

«Начало отопительного сезона в Новосибирске начинается после того, как среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти суток. Температура считается по замерам гидрометцентра», — сообщил Баев.

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Но в этом году ресурсоснабжающя организация начала подключать школы, детские сады и больницы раньше официального старта отопительного сезона. Тепло получили уже 30% соцобъектов в Новосибирске.

Кроме того, владельцы квартир также могут попросить о подключении их дома к отоплению раньше остальных. Старший по дому должен собрать заявки с жителей и подать данные в управляющую компанию. А УК или ТСЖ уже передают их в СГК.

Однако часть домов может остаться без тепла вплоть до третьей декады сентября. Сейчас ведутся работы по дамбе Октябрьского моста, связанные со строительством дороги и новой ледовой арены. Идет перекладка теплотрассы. Окончание работ запланировано на 15-20 сентября.

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