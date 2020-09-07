Класс в новосибирской школе закрыли на карантин из-за COVID-19

Один из классов в школе №13 в Новосибирске закрыли на карантин из-за ученика, заразившегося коронавирусом, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

«Один из классов закрыт на карантин после получения информации Роспотребнадзора, у одного из учеников обнаружен коронавирус», — цитирует «Интерфакс» Федорчука.

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Предположительно ребенок заразился в семье от матери. Форму обучения в закрытом на карантин шестом классе руководство школы выберет самостоятельно. «Удаленное или дистанционное обучение — решает директор школы», — добавил министр.

Пока это единственный подобный случай в регионе. В понедельник стало известно, что в Кемеровской области на сутки закрыли на карантин одну из школ. У педагога начальных классов обнаружили коронавирус. Ученики две недели будут заниматься дистанционно.