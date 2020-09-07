Нейросеть в Бурятии приступила к диагностике COVID-пневмонии

Искусственный интеллект проанализирует снимки компьютерной томографии и диагностирует пневмонию, «выделив» признаки COVID-19. Специальное оборудование передали в республиканскую клиническую больницу Бурятии, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Теперь диагностика пневмонии, в том числе признаки COVID-19, может проводиться в медицинском учреждении по снимкам компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта.

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В основе модели лежит нейросеть. Оборудование фиксирует незначительные очаги, незаметные человеческому глазу. Оно также сегментирует участки пораженной ткани легких, указывает их объем, степень изменений, проводит первичный анализ при вирусной пневмонии, в том числе из-за COVID-19, и отслеживает динамику на повторных исследованиях.

Производительность модели – 150 исследований в день. После анализа, проведенного «умной» машиной, врач рентгенолог проводит вторую читку рентгеновских снимков и обобщает полученные сведения. Это позволяет максимально снизить число ошибок.

В ближайшее время оборудование можно будет использовать и для анализа маммографических снимков, диагностики инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.