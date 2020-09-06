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Сериал «Тонкие материи»: о моде, красоте и честных чувствах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом
Новый сериал «Тонкие материи» стартует на Первом канале. Это история талантливой провинциальной девушки, мечтающий стать модельером. Ее стремлениям противостоит прошлое семьи, а нахлынувшие чувства грозят навсегда запятнать репутацию.
Актриса Анастасия Талызина:
«Это история про моду, про красоту и про честность чувств. Про те самые тонкие материи»

Сюжет

Действие мелодрамы разворачивается в 1962 году. Главная героиня Татьяна Назарова, приехавшая покорять столицу, не поступает в текстильный институт. Но виной тому не проваленные экзамены, а трагическая биография отца.

По воле случая Таня устраивается на работу в закрытую «Сотую секцию» универмага «Столица», обслуживающую элиту советского общества. Для Тани эта работа — шанс осуществить мечту: стать знаменитым художником и покорить мировую столицу моды – Париж.

На пути к профессиональному Олимпу встает Володя – молодой человек из номенклатурной семьи. Они влюбляются друг в друга, но ситуацию осложняется наличием у Володи невесты. Таня оказывается перед сложным выбором, где малейший неосторожный шаг может привести к потери и любви, и репутации, и мечты.

Актеры

Главную роль в сериале «Тонкие материи» сыграла Анастасия Талызина, внучка народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Младшая Талызина известна по работам в сериалах «Патриот», «Последствия» и фильму «Пиковая дама: Зазеркалье». Для 21-летней актрисы это первая значительная роль.

«Героиню на роль Тани мы искали долго. Настя Талызина фактически была утверждена за два дня до съемок. У нее опыт в кино еще небольшой, но энергия бесподобная! Настя очень совпала с этой провинциальной девочкой –с характером со стержнем, но при этом чистой, трогательной и очень уязвимой. Героиню фильма трудно не полюбить, ей начинаешь сопереживать по- настоящему. В Насте Талызиной есть какой-то внутренний свет, дай бог ей это не растерять», — сказал об актрисе режиссер сериала Анарио Мамедов.

Смотрите «Тонкие материи» на Первом канале по будням в 21.30, первые серии — 7 сентября. 

Другие ключевые роли в «Тонких материях» исполнили Константин Белошапка (Володя), Наталья Бергер (Лида), Олег Алмазов (Зотов), Мария Порошина (Вера), Кузьма Сапрыкин (Костик), Ольга Хохлова (Нина Васильевна), Владимир Виноградов (Ситников), Марина Гайзидорская (Искра), Софья Зайка (Рая), Антонина Паперная (Наташа), Софья Лебедева (Катя), Екатерина Суродейкина (Ханя), Артур Сопельник (Антон), Юрий Нифонтов (Нагорный), Кристина Исайкина (Кира), Филипп Горенштейн (Иосиф).

Факты о съемках

  • Сначала создатели проекта хотели снимать в ГУМе — главном универмаге СССР. Но в итоге в ГУМе снимали только модные показы. А само ателье снимали в особняке Кнопа на Китай- городе, который прекрасно сочетается с интерьерами ГУМа.
  • Одним из основных мест съемок было здание общежития текстильного института. Дом-коммуна — один из самых ярких примеров московского конструктивизма, построенный архитектором Иваном Николаевым на ул. Орджоникидзе. Сейчас его реконструировали.
  • Молодые модельеры в фильме создают коллекцию одежды, посвященную космосу. Коллекцию придумывала вся съемочная группа – художник-постановщик, оператор, режиссер, креативные продюсеры. Изучали фотографии с показов того времени.
  • Почти 90% костюмов сшиты специально для фильма. При этом возникла трудность с отсутствием оригинальных тканей для пошива одежды того времени. Например, винил, который использовался в коллекции про космос, искали долго.


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Топ комментариев

mogaleksej

ню-ню ... как "пробирки" перед вторжением в Ирак ... как "факты геноцида" перед вторжением в Косово ..

Иркут 69

Наглядный пример некоторым дубовым товарисчам, что твердят о том как наша экономика и наши траты не зависят...

Polutarnikov

Почему их кидает в дикие крайности? Почему нельзя сделать просто хорошо??

Saw77

наверно витаминки вкалывают.....

shidoshi

Зачем это здесь ??? мы что не видели как глюкозу колят ?)))