Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе

Родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу, поскольку риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, сообщает пресс-служба Минздрава России.

«В преддверии нового учебного года многие родители были обрадованы новостью, что в России возобновляется очное обучение в школах. Однако нельзя забывать, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 все еще сохраняется. Именно поэтому родители с большим вниманием должны относиться к подготовке ребенка в школу», — говорится в сообщении.

Нужно доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики. Важно также на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам — носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, указали в Минздраве.

Следует также контролировать, как соблюдает ребенок меры личной гигиены — проверять мытье рук и использование антисептиков. Родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.

В ведомстве отметили, что школа — не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых «школьно-обусловленных» расстройств. К ним относится заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Основные риски связаны с гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками.

Чтобы предупредить «школьно-обусловленные» расстройства необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для глаз и делать физические упражнения, рекомендовали в Минздраве.