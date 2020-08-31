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Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу, поскольку риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, сообщает пресс-служба Минздрава России.

«В преддверии нового учебного года многие родители были обрадованы новостью, что в России возобновляется очное обучение в школах. Однако нельзя забывать, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 все еще сохраняется. Именно поэтому родители с большим вниманием должны относиться к подготовке ребенка в школу», — говорится в сообщении.

Нужно доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики. Важно также на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам — носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, указали в Минздраве.

Следует также контролировать, как соблюдает ребенок меры личной гигиены — проверять мытье рук и использование антисептиков. Родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.

В ведомстве отметили, что школа — не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых «школьно-обусловленных» расстройств. К ним относится заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Основные риски связаны с гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками.

Чтобы предупредить «школьно-обусловленные» расстройства необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для глаз и делать физические упражнения, рекомендовали в Минздраве.

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