МВД проверит версию отравления Навального

МВД проводит проверку в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, который с 20 августа находится в коме, об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока силовики не обнаружили сильнодействующих либо наркотических веществ. Всего в рамках проверки было изъято свыше ста предметов, «которые могут иметь доказательное значение». Также специалисты изучили данные с камер видеонаблюдения.

Сейчас проводится более 20 криминалистических исследований — судебно-медицинские, биологические, физико-химические и другие. Проверка была инициирована Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера доставили в местную больницу. 22 августа его перевезли на лечение в Германию. Его сторонники считают, что политика отравили.