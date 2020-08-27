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МВД проверит версию отравления Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МВД проводит проверку в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, который с 20 августа находится в коме, об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока силовики не обнаружили сильнодействующих либо наркотических веществ. Всего в рамках проверки было изъято свыше ста предметов, «которые могут иметь доказательное значение». Также специалисты изучили данные с камер видеонаблюдения.

Сейчас проводится более 20 криминалистических исследований — судебно-медицинские, биологические, физико-химические и другие. Проверка была инициирована Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера доставили в местную больницу. 22 августа его перевезли на лечение в Германию. Его сторонники считают, что политика отравили.

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Топ комментариев

corrector

вечно мериканссы припрутся туда куда не звали , а когда им бока помнут, начинают ныть и сссанкционироватьВас...

corrector

тут не поспоришь, грабить и занимать территории это у них с молоком Колумба всосалось.. пхахахах

corrector

"Контингенты американцев патрулируют часть восточных провинций Сирии .. После разгрома и вытеснения ИГ...

corrector

этот запад что бомбил Югославию решает кого считать военным преступником ? Пффф

corrector

Ну так причем тут национальность, все европейцы кучей превратились в американцев и решили что они...
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