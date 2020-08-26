ХК «Сибирь» показал фото строительства новой арены

ХК «Сибирь» опубликовал в твиттере фотографии строительства новой ледовой арены на левом берегу Новосибирска. Снимки сделаны с высоты.

Тем временем, строительство новой ледовой арены в Новосибирске идет полным ходом pic.twitter.com/FbtsDy6vZx — Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 25, 2020

Строительство завершат в 2022 году. В здании спортивного комплекса разместят две ледовые арены — основную и тренировочную. Многофункциональная арена будет рассчитана на 10 тысяч посадочных мест.

Помимо мест для болельщиков, внутри разместят пресс-зону, судейский блок, торговую и детскую зоны, площадки для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, боевыми единоборствами, художественной гимнастикой и фехтованием, а также массажные кабинеты, сауну, медпункт и ресторан с видом на хоккейную площадку.