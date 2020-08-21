Отравление Навального: что происходит, кто виноват, кому выгодно

Алексей Навальный отравлен. Ранним утром четверга попил в томском аэропорту чай, в самолете почувствовал себя плохо, упал в обморок и вот уже сутки находится в коме в Омске, в больнице скорой помощи...

За это время история успела обрасти множеством деталей, большинство из которых указывают на острое нежелание властей пролить свет на истинные причины. Отметиться успел даже главный подозреваемый обществом в отравлении – «повар Путина» Евгений Пригожин.

Главные вопросы к отравлению Навального:

1. Каким образом яд попал в организм?

Благодаря опубликованному Life видео, мы знаем, что чай в аэропорту Навальному приносил его сотрудник, то есть версия об отравлении через напиток выглядит спорной: потенциальный киллер вряд ли мог точно сказать, кто будет пить отраву. Экс-сотрудник ФСБ Геннадий Гудков еще вчера написал у себя в твиттере, что у спецслужб есть широкий арсенал ядов, которые вовсе не обязательно подмешивать в еду.

2. Что это был за яд?

Сами врачи пока воздерживаются от комментариев, поэтому СМИ цитируют различные источники, которые сходятся на том, что речь идет о некоем психодислептике. Baza, также со ссылкой на источники, называла даже конкретное вещество – оксибутират натрия (версия не нашла подтверждения). Журналист Дмитрий Колезев на это предположил, что Навального, возможно, хотели не убить, а одурманить, чтобы снять видео с «пьяным политиком в самолете».

Теперь же замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко и вовсе заявил, что не считает, будто пациент был отравлен: «В настоящее время диагноз "отравление" остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление». Ядов в моче и крови Навального якобы обнаружено не было.

3. Как лечат Навального?

Прилетевшие в Омск супруга Навального, Юлия, и его сотрудники, в частности, директор ФБК Иван Жданов, настаивают на транспортировке Навального в немецкую клинику «Шарите»: для этого в Омск утром в пятницу прилетел оплаченный благотворительным фондом медицинский борт. Однако омские врачи категорически отказываются передать политика коллегам в Германию, говоря о нестабильности его состояния.

По словам главврача омской больницы Александра Мураховского, длившийся два часа консилиум со специалистами из Москвы пришел к аналогичному выводу, правда ни имен коллег, ни результатов консилиума прессе и близким представлено не было.

Юлия Навальная уверена, что ее мужа оставляют в Омске, чтобы позднее было невозможно определить, чем именно он был отравлен.

4. Законно ли лечить Навального без согласия семьи?

По мнению главы «Агоры» Павла Чикова, «необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство. Оказание медицинской помощи в отсутствие согласия – прямое нарушение закона. Омский главврач зарабатывает себе на уголовку». Чиков согласен с Навальной в том, что врачи намеренно затягивают передачу политика в «Шарите», чтобы дождаться исчезновения следов яда.

5. Что пишут пропагандисты?

В провластных телеграм-каналах появились вбросы о том, будто бы Навальный накануне пил алкоголь в селе Кафтанчиково, что в сочетании с лекарствами якобы могло вызвать кому. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш опровергла «застолье», кроме того, врач Навального Ярослав Ашихмин сообщил, что никаких специфических лекарств Навальный не принимает.

Прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале и ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев: «Если Навального и отравили, то это американцы или англичане. Просто, чтобы бросить очередную подлянку... Это в их стилистике. "Отравленный" Навальный им интереснее неотравленного».

6. Кого подозревают соратники?

Оппозиционные политики сразу же начали говорить о возможном «пригожинском следе» в отравлении Навального: ранее «Новая газета» писала, что люди «повара Путина» Евгения Пригожина испытывали яды на людях. В частности, в Сирии на местных военных, противостоявших Башару Асаду, а в России – на малоизвестных оппозиционных блогерах.

В ответ на подозрения Пригожин глумливо заявил, что «нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей, и без него нам будет скучно. Возможно, если бы в прошлый раз он взял от меня пожертвованный миллион рублей, то не было бы необходимости пить водку с барбитуратами, как пишут в прессе».

Что характерно, комментарий Пригожина был сначала размещен, а потом по неизвестной причине удален с сайта НТВ.

Однако главным «обвиняемым» в оппозиционной среде остается Владимир Путин. «Некрасиво подозревать, когда вполне уверен», – процитировал сразу после отравления Станислава Ежи Леца Виктор Шендерович, добавив, что «разумеется, полную ответственность за происходящее несет Путин».

Остается напомнить, что за последние 20 лет в России сформировалась тенденция отравлений оппонентов власти:

Юрий Щекочихин – 2003 год.

Анна Политковская – 2004 год.

Александр Литвиненко – 2006 год.

Владимир Кара-Мурза-младший –2015, 2018 годы.

Сергей Мохов, муж Любови Соболь – 2016 год.

Семья Скрипалей – 2018 год.

Дмитрий Быков – 2019 год.

Петр Верзилов – 2019 год.

Алексей Навальный (?)– 2020 год.