Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом

Александр Лукашенко, заслуживший на Западе славу «последнего диктатора Европы», выиграл президентские выборы в Белоруссии в шестой раз. После этого жители страны вышли с протестом на улицы, Германия призвала Минск принять волю народа, а президент России Владимир Путин поздравил победителя.

Лукашенко заранее смирился с тем, что результаты выборов главы Белоруссии не будут признаны международным сообществом. «Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы ". Политика — это борьба», — заявил он на встрече с избирателями.

Белорусские силовики зачистили перед выборами политическое поле страны. Был арестован самый сильный соперник действующего президента — экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Главным оппонентом Лукашенко стала домохозяйка 37-летняя Светлана Тихановская.

В выборах участвовало еще три кандидата: сопредседатель общественного движения «Говори правду» 39-летний Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента 43-летняя Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» 35-летний Сергей Черечень.

Голосование

Согласно предварительным официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов избирателей, заявила глава Центральной избирательной комиссии страны Лидия Ермошина.

Светлана Тихановская набрала 9,9%. Канопацкая заручилась поддержкой 1,68% избирателей, за Череченя проголосовали 1,13% голосов, за Дмитриева —1,04%. Против всех высказались 6,02% проголосовавших. Явка в день выборов составила 84,23%.

Для сравнения, в выборах президента Белоруссии в октябре 2015 года участвовали четыре кандидата. За Лукашенко тогда высказались 83,5% проголосовавших. Явка избирателей составила 86,75%.

При этом экзитполы, проведенные на нынешних выборах на 19 избирательных участках, расположенных за границей, показали противоположные результаты. Согласно им, победу одержала Тихановская с 81,5% голосов, у Лукашенко — 5,8%.

Тихановская заявила, что не признает обнародованные ЦИК результаты выборов главы государства. «Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены», — приводит ТАСС ее слова. Она добавила, что в ее избирательном штабе видели реальные протоколы с избирательных участков. Победителем она считает себя.

Протесты

После оглашения результатов, показавших победу Лукашенко, в городах страны начались акции протеста, в которых, по оценкам наблюдателей, приняли участие тысячи человек.

Правоохранительные органы жестко пресекли все попытки митингующих устроить шествия. Усиленные наряды милиции, ОМОНа при поддержке подразделений Внутренних войск начали вытеснять людей из центральных районов городов.

Для установления порядка была направлена спецтехника, силовики применили светошумовые гранаты, водометы и перцовый газ. По свидетельству очевидцев, в какой-то момент милиция использовала резиновые пули. В результате столкновений есть пострадавшие, их число уточняется. Были задействованы десятки машин скорой помощи.

По словам пресс-секретарь МВД Белоруссии республики Ольга Чемоданова, в ходе акций протеста в стране было задержано порядка 3 тысяч человек .

Лукашенко заявил, что протестующими управляли из Европы. «Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал он.

Реакция

Варшава не верит победе Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, заявил РИА Новости депутат сейма республики Роберт Тышкевич. «Это самая большая в истории Белоруссии фальсификация. Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это», — сказал он. По его словам, «сложно представить», что Лукашенко «вообще мог выиграть, тем более с таким результатом».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил письмо к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом созвать внеочередной саммит Евросовета в связи с ситуацией в Белоруссии.

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Правительство Германии считает, что во время голосования в Белоруссии не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«На наш взгляд, это неприемлемо», — сказал он. «Политическое руководство страны должно принять волю народа», — подчеркнул Зайберт.

Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. В поздравительной телеграмме Путин выразил надежду, что деятельность Лукашенко будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба Кремля.

Поздравление главе Белоруссии направили также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Прогнозы

Политолог Глеб Павловский полагает, что, несмотря на победу, позиции Лукашенко ослаблены. «В ходе избирательной кампании он снимал кандидатов и вызывал в Минск войска. Если 80% избирателей за него, зачем нужно было вводить войска? Ситуация для Лукашенко плохая. Но и Москва имеет ослабленного союзника», — цитирует политолога «Интерфакс».

По его мнению, белорусский лидер, выиграв выборы, потерял поддержку городских избирателей. «На поддержке села в XXI веке держаться невозможно. Лукашенко будет теперь труднее пугать Москву своими символическими дипломатическими жестами в сторону Запада. В Европе белорусского лидера не ждут», — сказал Павловский.

Первый вице-президент Фонда «Центр политических технологий» Алексей Макаркин считает, что Лукашенко создал уникальную ситуацию. Он из-за задержания 33 россиян серьезно испортил отношения с Москвой, но при этом не стал своим для Запада.

«В результате получилось, что избирательная кампания не понравилась Западу, а политика Лукашенко все менее нравится Москве», — уточнил Макаркин.

По мнению самого Лукашенко, президентские выборы в Белоруссии прошли как праздник. Власти хотели «людям подарить праздник», и люди откликнулись рекордной явкой, сказал он. «Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленькими детишками приходят. Понимаете, это праздник», — повторил президент Белоруссии.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков уверен, что шестой срок Лукашенко не будет легким. «Набравший 80% Лукашенко вряд ли теперь сможет считаться легитимным главой государства, так как результаты не готов признать никто — ни народ, ни мировое сообщество», — пояснил он.