Эпицентр взрыва в Бейруте показали с воздуха

МЧС России опубликовало кадры из эпицентра взрыва в порту Бейрута, унесшего жизни более 150 человек. Российские спасатели проводят в Ливане поисково-спасательную операцию.

По словам премьер-министра Ливана, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. В воскресенье в оперативном штабе сообщили, что поисково-спасательные работы российской группировки МЧС завершены. Власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции.

На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда «Центроспас» МЧС России 6-7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей. За все время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела шести человек.