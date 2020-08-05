Россия окажет Ливии гуманитарную помощь

Самолеты МЧС РФ доставят гуманитарную помощь в Бейрут, где 4 августа в порту прогремел мощный взрыв.

«Пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в ливанский Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва», — говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

На борту первого Ил-76 — порядка 50 спасателей и медиков, а также передвижной мобильный госпиталь МЧС России. Также в Бейрут направят специалистов Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции.

Планируется, что уже в четверг в Бейруте развернут российский мобильный госпиталь отряда «Центроспас», который в сутки может принять около 200 пострадавших, а его стационар рассчитан на 50 человек.

Взрыв прогремел в порту ливанской столицы 4 августа. Взрывной волной разрушены сотни зданий, число раненых превышает 4 тысячи человек. Подсчет погибших ведется до сих пор, их может быть несколько сотен.

Власти Ливана заявили, что причиной взрыва стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Удобрение сдетонировало после пожара, возникшего из-за нарушения техники безопасности при сварочных работах.