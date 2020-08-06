Спецслужбы начали поиск россиянина после взрыва в Бейруте

Службы безопасности Кипра в рамках расследования дела о взрыве в Бейруте начали розыск российского бизнесмена, которому принадлежало судно с грузом аммиачной селитры.

Ливанские власти в 2014 году арестовали корабль из-за отказа платить портовый сбор, после чего изъяли 2750 тонн аммиачной селитры. На тот момент судно принадлежало россиянину Игорю Гречушкину, пишет издание греческое издание Protothema.

Груз удобрений перевезли на склад в порт, где он находился до катастрофы. «Кипрские власти мобилизовались и ищут конец нити. Российский гражданин Игорь Гречушкин, который может находиться на Кипре, разыскивается службами безопасности», — отмечает издание.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. По предварительной версии, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Ущерб от ЧП оценивается ливанскими властями в 3-4 миллиарда долларов.