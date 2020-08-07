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Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек

Источник:
РИА Новости
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Фото: Behnam Tofighi / CC BY 4.0

Количество погибших в результате взрыва в порту Бейрута возросло до 154 человек, сообщил министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан. Еще 120 граждан остаются в тяжелом состоянии в больницах.

Ранее ливанские власти сообщали о 137 погибших. Отмечается, что на территории порта Бейрута и в разрушенных рядом кварталах продолжается поисково-спасательная операция. В частности, в поисках участвуют специалисты МЧС России.

После разрушительного взрыва в районе морского порта Бейрута во вторник в стране был объявлен траур, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения, вся территория столицы признана районом бедствия.

По данным властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Виновники детонации устанавливаются.

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