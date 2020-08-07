Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек

Количество погибших в результате взрыва в порту Бейрута возросло до 154 человек, сообщил министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан. Еще 120 граждан остаются в тяжелом состоянии в больницах.

Ранее ливанские власти сообщали о 137 погибших. Отмечается, что на территории порта Бейрута и в разрушенных рядом кварталах продолжается поисково-спасательная операция. В частности, в поисках участвуют специалисты МЧС России.

После разрушительного взрыва в районе морского порта Бейрута во вторник в стране был объявлен траур, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения, вся территория столицы признана районом бедствия.

По данным властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Виновники детонации устанавливаются.