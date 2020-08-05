Раскрыто происхождение взорвавшейся в порту Бейрута селитры

Взорвавшаяся в порту Бейрута аммиачная селитра была перегружена для хранения с судна Rhosus под молдавским флагом, которое в 2013 году перевозило 2750 тонн нитрата аммония из Батуми в Мозамбик.

Согласно информации с сайта shiparrested.com, 23 сентября 2013 года Rhosus из-за технических неполадок зашел в порт Бейрута. После проверки портовым контролем дальнейшее передвижение корабля было запрещено из-за многочисленных нарушений.

На тот момент судном владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска. После задержания корабля владелец фактически отказался от судна, экипаж его покинул. По данным сервиса MarineTraffic, на момент взрыва Rhosus продолжал стоять в порту Бейрута.

Из-за потенциальных рисков груз с корабля переместили на один из складов в порту. По предварительным данным, непосредственной причиной взрыва стали сварочные работы в здании без соблюдения необходимых мер безопасности.

На 5 августа насчитывается более 100 погибших в результате инцидента, около 4 тысяч человек были ранены, количество жертв постоянно растет. Власти Ливана назвали взрыв «национальной катастрофой».