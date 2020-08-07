ИКЕА открылась в Омске

Магазин ИКЕА открылся в Омске в четверг. Но посещение магазина возможно только в масках и перчатках, сообщила компания.

В магазине одновременно может присутствовать ограниченное количество человек. Степень загруженности магазина можно проверить на сайте, чтобы избежать очереди. В помещение можно зайти только маске и перчатках. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Посетителям рекомендуют рассчитываться банковской картой, а не наличными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Instagram обзавелся сервисом для онлайн-покупок

Ресторан и бистро остаются временно закрытыми. Магазин Шведские продукты открывается в отдельных регионах. Информацию об открытии можно узнать также на сайте компании. Все детские комнаты и игровые зоны остаются временно закрытыми.

Сотрудников ИКЕА также обязали соблюдать меры безопасности. Так, все помещения и предметы, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники, тщательно дезинфицируются. Всем сотрудникам ежедневно измеряют температуру и предоставляют маски и перчатки.