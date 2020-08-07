НАВЕРХ

Фитнес-центры и бассейны начнут работу в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
138 0

Фитнес-центры, спортзалы, сауны, бассейны, а также музеи и библиотеки возобновят работу в Красноярском крае с понедельника. Соответствующие изменения в указ внес губернатор Александр Усс в пятницу.

Согласно документу, с понедельника откроются фитнес-центры, бассейны, спортивные залы, бани и сауны. Но групповые занятия смогут посещать не более 20 человек одновременно, а полная загрузка клубов должна быть не более 50% от их единовременной пропускной способности. Также разрешается проводить спортивные соревнования, но без зрителей.

С понедельника также начнут работу детские сады, а школы и колледжи примут учащихся с 1 сентября. Возобновят работу розничные магазины площадью до 800 квадратных метров, с отдельным входом и при условии, что в помещении будет находиться не более одного человека на четыре квадратных метра. Откроются музеи и библиотеки.

В июне в Красноярском крае разрешили работу парикмахерским, автосервисам, ателье. В июле открыли летние кафе. Для остальных предприятий режим ограничительных мер продлили до 6 сентября.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Стало известно о состоянии тестирующих вакцину «Вектора»
Найдено слабое место коронавируса
Обнаружен самый первый признак тяжелого течения COVID-19
смотреть все
Сибирь #Фитнес #Торговля
КАРТИНА ДНЯ
•
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
•
Лукашенко обозначил срок президентства Путина
•
Билл Гейтс предрек катастрофу страшнее коронавируса
•
Стало известно о состоянии тестирующих вакцину «Вектора»
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Стартовала игра «Найди монтаж»
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Призы для самых внимательных!
•
Как засолить грибы, чтобы не умереть
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Обещание»
07.08.2020 00:17
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
03.08.2020 23:28
«Аватар 2»: чего ждать от Джеймса Кэмерона?
31.07.2020 00:33
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
04.08.2020 21:43
Самое популярное
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
9957
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о самодурстве Шнурова
4067
За смерть семьи на Алтае ответит директор турбазы
4016
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
3984
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
•
Лукашенко обозначил срок президентства Путина
•
Билл Гейтс предрек катастрофу страшнее коронавируса
•
Стало известно о состоянии тестирующих вакцину «Вектора»
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Стартовала игра «Найди монтаж»
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана.... 😇

corrector

Мясо в наших магазинах недвижимо 100 %, давно ..

Иркут 69

Поздно спохватились. Выборы закончились, остались одни "подьездно-трехдневные голосования".... в фальсификациях...

Jameson

угу, мало ли, может он еще где кипрские удобрения заныкал. Нет никого бдительнее стражников что проморгали...

number10

За полгода в Кузбассе от ковида умерло 20 человек и поэтому всему населению жить нормально не дают. А...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter