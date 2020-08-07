Фитнес-центры и бассейны начнут работу в Красноярском крае

Фитнес-центры, спортзалы, сауны, бассейны, а также музеи и библиотеки возобновят работу в Красноярском крае с понедельника. Соответствующие изменения в указ внес губернатор Александр Усс в пятницу.

Согласно документу, с понедельника откроются фитнес-центры, бассейны, спортивные залы, бани и сауны. Но групповые занятия смогут посещать не более 20 человек одновременно, а полная загрузка клубов должна быть не более 50% от их единовременной пропускной способности. Также разрешается проводить спортивные соревнования, но без зрителей.

С понедельника также начнут работу детские сады, а школы и колледжи примут учащихся с 1 сентября. Возобновят работу розничные магазины площадью до 800 квадратных метров, с отдельным входом и при условии, что в помещении будет находиться не более одного человека на четыре квадратных метра. Откроются музеи и библиотеки.

В июне в Красноярском крае разрешили работу парикмахерским, автосервисам, ателье. В июле открыли летние кафе. Для остальных предприятий режим ограничительных мер продлили до 6 сентября.