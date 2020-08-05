Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте

Причиной мощного взрыва в порту Бейрута, при котором погибли 78 человек, а более 4 тысяч пострадали, стало ненадлежащее хранение почти 3 тысяч тонн аммиачной селитры, сообщил премьер-министр Ливана Хассан Дияб.

Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Пострадала половина зданий города.

«Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение шести лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан», — заявил Дияб, его слова опубликовала канцелярия президента Ливана в Twitter.

По информации местных СМИ, перед трагедией рабочие чинили дверь на складе. В какой-то момент в ангар, где хранилась селитра, попала искра. Из-за нее вспыхнули взрывчатые вещества, следом сдетонировала селитра.

По данным Минздрава страны, погибли 78 человек, более 4 тысяч получили ранения. При этом ливанские власти ожидают роста числа жертв, поскольку многие люди считаются пропавшими без вести, а из-под завалов обрушившихся зданий продолжают извлекать тела. В связи с трагедией в Ливане объявлен трехдневный траур.