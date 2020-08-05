Озвучены первые данные о жертвах взрыва в Бейруте

Жертвами взрыва в порту Бейрута стали 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали, сообщил ливанскому телевидению министр здравоохранения страны Хамад Хассан.

«В результате взрыва погибли 30 человек, около 2,5 тысячи получили ранения», — сказал министр. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация взрывчатых веществ, долгое время хранившихся в порту.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута.