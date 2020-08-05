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Озвучены первые данные о жертвах взрыва в Бейруте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жертвами взрыва в порту Бейрута стали 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали, сообщил ливанскому телевидению министр здравоохранения страны Хамад Хассан.

«В результате взрыва погибли 30 человек, около 2,5 тысячи получили ранения», — сказал министр. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация взрывчатых веществ, долгое время хранившихся в порту.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута.

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Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!

ilya567328

А что-нибудь кроме налога на что-то и запрета на что-то госдума способна?

Алекс555

Не получится. Иначе не был бы таким храбрым.
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