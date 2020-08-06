Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома

Современные камеры видеонаблюдения решают множество задач: от контроля за безопасностью жилья до онлайн-присмотра за детьми через мобильный. Рынок предоставляет большой ассортимент таких услуг. Но как выбрать доступный, удобный и, главное, — надежный сервис? Подобное решение есть и крупнейшего в России цифрового провайдера — Ростелекома. Рассмотрим — что включает его предложение.

В компании заверяют, что их сервис видеонаблюдения отличает функциональность, продолжительный срок хранения данных в надежном облаке, быстрое и удобное подключение, а также широкая линейка тарифов.

Провайдер предоставляет услугу по технологии ОТТ. При этом видеотрансляция с камер работает без прямой связки с провайдером, а это означает, что подключить сервис могут все желающие — быть абонентом Ростелекома необязательно.

Принцип работы

Сервис включает в себя камеру (или несколько), облачную платформу (виртуальное место хранения), а также личный кабинет с интерфейсом для управления услугой через веб-сайт и мобильное приложение.

Любая из предлагаемых цифровых HD-видеокамер имеет широкий угол обзора. Оснащена встроенными микрофоном и датчиком движения. Для работы в ночное время имеется инфракрасная подсветка. То есть система дает возможность снимать в полной темноте и записывать звук.

Записи с камер транслируются в прямом эфире на специальном веб-сайте и в мобильном приложении «Умный дом» от Ростелекома (AppStore и Google Play). Одновременно данные сохраняются на сервере компании.

Обзор приложения «Видеонаблюдение и Умный дом»

В плеере сайта и приложения можно перематывать видео, ставить на паузу, переключаться между прямой трансляцией и просмотром видео из архива, создавать клипы, делать скриншоты.

Режим тревоги

Система настроена так, чтобы фиксировать события при перекрытии обзора камеры или срабатывании датчика движения (если в квартире установлены датчики умного дома). Тревожный режим срабатывает также при звуках, выключение или включение света. При этом автоматически отправляется уведомление пользователю. Сообщения отсылаются и при отключении камеры.

Существует несколько видов уведомлений: сообщения на электронную почту, push-уведомления на смартфон и sms. Настраиваются они в личном кабинете. Можно подключить одно, два или сразу все виды уведомлений. Можно их также полностью отключить. Push и email — бесплатны, sms — стоит 60 рублей в месяц.

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В приложении можно изменить тариф камеры, включить/выключить трансляцию, микрофон или голосовое управление, а также изменить настройки расположения и поворота камеры, настроить время видеозаписи, изменить настройки чувствительности датчика движения, настроить качество видео.

Есть возможность подключить к системе кнопку SOS. При ее нажатии на место происшествия немедленно отправится группа быстрого реагирования из охранного агентства. Эта опция платная и пока она предоставляется только пользователям интернета и ТВ Ростелекома, купившим камеру в рассрочку.

Умные сценарии

Сервис видеонаблюдения может интегрироваться с системой «Умный дом» от Ростелекома. Это позволяет задавать определенные сценарии, то есть определенные алгоритмы действий.

Можно, например, если камера зафиксировала движение, автоматически включать свет в квартире. Есть возможность настроить сервис так, чтобы он реагировал и отправлял пользователю уведомления только при пересечении определенных зон контроля, а иные события игнорировал. Сценариев — множество.

Хранение данных

Данные пользователей сервиса зашифрованы и хранятся в центрах обработки данных (ЦОДах) Ростелекома. Компания является российским лидером в этой области и обслуживает серьезные государственные структуры. Поэтому по поводу защищенности видео вряд ли стоит беспокоиться.

События и архив видеокамеры можно посмотреть через личный кабинет пользователя камер и мобильное приложение с любого устройства, подключенного к интернету — компьютера, планшета или смартфона. Для этого нужно зайти на карточку камеры и выбрать интересующую дату. Срок хранения видео на сервере определятся подключенным тарифом.

Сервис предоставляет удобную опцию — клипы. Это видео, вырезанное клиентом из всей хранящейся в облаке записи. Если у пользователя в какой-либо момент что-то произошло, он может сохранить эту часть себе на телефон или компьютер. Длительность клипа до 30 минут.

Как подключить видеонаблюдение

Алгоритм подключения камер и сервиса — прост. Прежде всего, нужно приобрести камеру. Сделать это можно в интернет-магазине Ростелекома, у дилеров, а также позвонив в службу поддержки провайдера и пригласив специалиста на дом.

Сейчас компания предлагает девять моделей камер. Они различаются по качеству записи и функциональности. Например, некоторые из них могут вращаться на 340 градусов, имеют автослежение за объектом, контроль зон и пересечения линий. Самая бюджетная из камер стоит 4 990 рублей, самая дорогая — 6 690 рублей.

Затем нужно зарегистрироваться в личном кабинете «Умный дом» и добавить камеру. Процедура не сложная, и в помощь подробная пошаговая инструкция.

Сервис видеонаблюдения от Ростелекома — это готовое под ключ коробочное решение. Абонент может установить и активировать камеру самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка. С каждой камерой идет подробная инструкция. И всегда есть возможность вызвать и специалиста из компании.

Тарифы

Существуют две линейки тарифов «Полная запись» и «FullHD+». Они отличаются длительностью хранения архива в облаке: 7, 14 и 30 дней. Стоимость тарифов — от 350 рублей в месяц.

Фото: © Sibnet.ru

При приобретении камеры по умолчанию подключается тариф «Семь дней хранения полной записи». Он обеспечивает семь дней непрерывной записи в HD качестве (ширина канала до 2 мегабит в секунду), а также хранение до пяти клипов длительностью до 30 минут. Стоимость тарифа 350 рублей в месяц. Но оплачивать его придется только после промопериода длительностью в шесть месяцев.

Для абонентов, подключенных к интернету или ТВ Ростелекома, предусмотрена рассрочка. При этом в рассрочку входит промопериод (24 месяца) бесплатного пользования сервисом.

К одному аккаунту в личном кабинете можно привязать сразу несколько камер. Они могут быть установлены в разных помещениях или даже городах. При этом для каждой камеры можно выбрать свой тариф.