Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения

Конкурс курьезных видео на портале Sibnet.ru набирает обороты — пользователи могут поделиться роликом из архива камер наблюдения и посмешить остальных участников, а также побороться за призы от компании «Ростелеком», в числе которых камера видеонаблюдения, комплект «Умный дом» и подписка на онлайн-кинотеатр Wink.

Пока среди лидирующих по лайкам сюжетов — забавные инциденты в офисе, ролики с животными и криминальный эпизод, попавший на камеру наблюдения. Но расстановка может легко измениться в любой момент.

Соревноваться можно в трех номинациях: «Дома», «На улице» и «Очевидец». В номинации «Дома» и «На улице» принимаются видео с камер наблюдения, в номинацию «Очевидец» можно отправить любой личный ролик.

Чем интереснее видео, тем выше шансы на победу. Рецепт «вирусных» кадров давно известен — камера должна зафиксировать что-то необычное, милое, смешное, загадочное или даже устрашающее. Ограничение у конкурса одно — копировать чужие видео из открытых источников нельзя, нужны собственные.

Что получат победители?

Конкурс завершится 20 августа 2020 года, победителей определят сами пользователи. Призы получат авторы роликов, набравших наибольшее количество голосов. В каждой из трех номинаций сразу 15 призовых мест.

Камеру видеонаблюдения и услугу «Видео за 350» на шесть месяцев вручат победителям номинаций. Для занявших места со второго по 15-е предусмотрены промокоды онлайн-кинотеатра Wink на подписку «Максимум» на 30 дней.

Суперпризом выступает комплект «Умный дом» с набором интеллектуальных датчиков от «Ростелекома» с подключенной годовой услугой. Получателя комплекта определит экспертное жюри.

Как поучаствовать?

Чтобы отправить видео на конкурс, нужно кликнуть на «Добавить видео» на странице конкурса. Участнику предложат заполнить форму-заявку. В ней необходимо загрузить видеофайл и придумать ему название.



Также нужно указать достоверные данные о себе, это очень важно для получения приза в случае выигрыша. Подробные правила розыгрыша доступны на странице конкурса.