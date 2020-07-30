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Минздрав Тувы объяснил разницу данных по коронавирусу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Разные данные по числу выздоровевших от коронавирусной инфекции в Туве связаны с тем, что ранее в статистику включали всех вылечившихся от респираторных заболеваний и пневмоний, даже если у них не был найден коронавирус, сообщил представитель республиканского Минздрава со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Аэлиту Кажин-оол.

Количество выздоровевших после коронавируса в регионе, по официальной статистике, превысило число заразившихся — 6,6 тысячи против чуть более 6 тысяч человек.

«Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва Аэлита Кажин-оол пояснила, что ранее в статистику включались все выписанные из инфекционных отделений и госпиталей больные с респираторными заболеваниями, внебольничными пневмониями без лабораторного подтверждения СОVID-19», — сказал собеседник ТАСС.

По словам Кажин-оол, новые случаи заражения регистрируются исключительно по результатам лабораторных анализов, но людей госпитализируют также по итогам КТ-обследований и с симптомами, даже если положительного результата теста нет.

«На сегодняшнюю дату всего у нас пролечено с выздоровлением 6 850 больных, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом CОVID-19 — 3 849 человек. Следует признать, что с учетом того, что весь мир и в том числе наша республика впервые столкнулась с новой коронавирусной инфекцией, статистический учет и отчетность по данному заболеванию не доведены до совершенства. В настоящее время мы приводим все цифры в соответствие обновленным требованиям», — привел представитель Минздрава слова Кажин-оол.

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